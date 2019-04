Eusebio Sacristán: “Volem guanyar per viure el futur amb optimisme”

Eusebio Sacristán no s’imagina res més que no sigui la victòria d’un Girona cada cop més necessitat i que jugarà una final contra el Valladolid. “És un partit molt important perquè portem una dinàmica molt negativa. Les últimes derrotes han sigut cops molt durs per a nosaltres, que ens hem vist obligats a aixecar-nos dia rere dia, però hem demostrat que sempre donem la cara. Hem de ser forts, continuar creient i confiant perquè aquesta és la millor manera. Volem guanyar per viure el futur amb optimisme”, ha manifestat el tècnic val·lisoletà, que s’emporta dinou futbolistes al José Zorrilla. Ramalho i Lozano, amb l’alta mèdica, són les principals novetats d’un equip que no comptarà amb Aleix Garcia, per decisió tècnica. “Guanyar ens permetrà fer un pas de gegant importantíssim. Últimament hem patit situacions adverses, que ens estan fent més forts en l’àmbit col·lectiu i individual. Vivim una situació que no esperàvem viure, i ens toca tenir personalitat i demostrar que volem la permanència, que desitgem seguir a Primera el curs que ve”, ha dit Eusebio, que sap que un triomf l’allunyaria cinc punts del Valladolid i que una derrota farà que el seu rival, que ocupa zona de descens a dos punts, el superi. “Hem d’aprofitar aquesta nova oportunitat per aconseguir capgirar l’estat d’ànim. Una victòria faria que ho veiéssim tot amb millors ulls”.

L’aspecte psicològic, en aquests moments del curs, influeix. “Hem de tenir present qui tindrà la personalitat necessària per afrontar el partit amb claredat. Hem d’intentar conviure amb els moments de dificultat, i saber ajudar l’equip en el seu objectiu final”, ha dit el tècnic d’un Girona que espera recuperar la frescor en la fase ofensiva. “El cap és important, però això ve donat per les situacions que es troben els futbolistes al terreny de joc. El que sentim és que l’equip dona la cara i que l’actitud és encomiable, però a vegades a escala tàctica o de desenvolupament del joc, no hem estat del tot bé. Mirar enrere, però, no serveix per a res; ara és un moment per oblidar tot això, deixar-ho de costat i donar-nos suport els uns als altres, perquè hem de recuperar la confiança”.

El debat és si Eusebio mantindrà el 4-1-4-1 o tornarà al 3-5-2. “Podem jugar de les dues maneres perquè ho hem treballat durant tot el curs. Acabarem de valorar quina fórmula fem servir a Zorrilla”. L’estil, però, no és negociable. “Soc dels que creuen i estan convençuts que per arribar a l’objectiu que vols has de fer mèrits. I per fer mèrits has de ser conseqüent amb el que penses. No canviarem la nostra manera de fer, perquè és el que ens defineix. Ara hem d’estar junts i tenir personalitat; si ho hem fet durant tot l’any, en aquest moment tan important no ens podem desviar. Hem de ser fidels a nosaltres mateixos”. Passi el que passi a Valladolid encara quedaran quatre jornades i, segons el val·lisoletà, “no serà un tot o res però sí que determinarà com afrontarem el tram final de Lliga”. A hores d’ara, la direcció esportiva del Girona no considera un canvi d’entrenador. “Durant l’any, estem en una comunicació constant. Ningú m’ha transmès desconfiança i parlar d’això només farà que ens desviem del veritablement important: intentar guanyar al Valladolid”, ha finalitzat.