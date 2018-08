Eusebio Sacristán: “Vull que l’afició sàpiga que es divertirà si camina al nostre costat”

Eusebio Sacristán s'estrena a la banqueta de Montilivi en la 42a edició del Trofeu Costa Brava que el Girona jugarà (20 hores, Esport3) contra el Tottenham Hotspur, el tercer classificat de la passada edició de la Premier League. "És un rival molt potent, per a nosaltres serà una prova per saber com estem. Venim de disputar un partit interessant contra el Sabadell, però el nivell del Tottenham és dels més elevats d'Europa. Tindran moltes baixes a causa del moment de la pretemporada en què ens trobem, però l'exigència està assegurada", ha valorat el tècnic castellà, que ja sap que Pochettino no podrà disposar dels homes que van arribar més lluny al Mundial de Rússia, cas de Harry Kane o Hugo Lloris, entre d'altres. "Ens ha de servir per completar la nostra posada a punt, no per a gaire més. Volem agafar ritme físicament i continuar donant forma als matisos tàctics que estem inculcant. Com més dificultats tinguem, més clar sabrem on som pel que fa a automatismes. Vull veure coses interessants, però hem de tenir clar que a l'equip no li puc demanar que sigui perfecte a aquestes altures; ens queda molt camí per fer. Estem assimilant els conceptes, i això vol el seu temps".

Eusebio ha confirmat que no podrà comptar amb els mundialistes Mojica i Stuani, acabats d'arribar de vacances, i creu que Ramalho té opcions per disputar els primers minuts d'aquest estiu. "Hem de valorar si preferim esperar una mica més i que s'acabi de recuperar del cop al turmell, però en principi podrà jugar". Aday, Borja García i Coris també tenen molèsties, però no els impediran gaudir del retrobament amb una afició que espera que les cares noves no es facin pregar. A hores d'ara el Girona només ha concretat la continuïtat de Muniesa, Mojica i Aleix Garcia. "Ens estem coneixent els uns als altres i descobrint si les peces que hi ha són vàlides. Ara ja sé en quins llocs vull reforçar l'equip i estem treballant mà a mà amb la direcció esportiva. Arribarem amb garanties a l'inici de la Lliga però podem potenciar el grup amb fitxatges; encara tenim marge de temps", ha valorat. La prioritat és un lateral dret però, amb Rubén Alcaraz al Valladolid, tocarà fitxar al mig del camp. "Segurament ens anirà bé tenir més jugadors al mig del camp i també a la davantera". Condicionats per una possible venda que debiliti el vestidor, Eusebio s'ha mostrat rotund. "Espero que no marxi ningú. Sé que tenim un grup de jugadors molt cotitzats. Confio que tothom pensi que ha de rebre una oferta molt bona per marxar del Girona, som un club estable amb capacitat de creixement i il·lusions molt grans. Els futbolistes han de valorar que aquí s'hi està molt bé, però també entendria que, en cas de rebre una oferta molt llaminera, l'acceptin", ha afegit.

Canvi de sistema

Els blanc-i-vermells, que porten un balanç de tres victòries, un empat i una derrota, han provat molt més el 4-3-3 que el 3-5-2 dels últims quatre anys amb Machín. "Estic buscant la fórmula que permeti que tothom es trobi a gust, tenir aquell punt d'equilibri tan necessari, saber com volem defensar i atacar... Ofensivament, tot és molt semblant, però defensivament crec que jugar amb 4 al darrere beneficia la pressió en camp contrari", ha dit Eusebio, que s'ha desfet en elogis cap als nois del Peralada. "Tenim un planter interessant. Hi ha futbolistes molt importants i amb projecció. Demostren que estan molt a prop d'ajudar-nos i competir per un lloc. Sempre he sigut molt obert amb els joves. L'edat no hi té res a veure; si s'ho guanyen, tindran minuts". Col·lectivament, no hi ha cap dubte que el Girona continuarà plantant cara durant el seu segon any a Primera. "Tinc uns jugadors que saben que per continuar vivint experiències com les dels darrers anys han de seguir treballant fort. El compromís i la unió que hi ha és bestial. I la competitivitat està assegurada. Tothom vol protegir els èxits que ha tingut, i això fa que em senti segur", ha sentenciat, fent una crida al públic de Montilivi: "Vull que se senti orgullós del que veu, que s'il·lusioni, que sàpiga que es divertirà si camina al nostre costat".