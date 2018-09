Eusebio Sacristán: “Amb l’actitud no ens ha arribat per puntuar”

El caràcter final del Girona ha estat a punt d’equilibrar l’absolut domini del Betis durant els 90 minuts. “Hem sigut capaços de no caure i mantenir-nos ferms, lluitant per un premi positiu fins al final. Hem estat molt a prop i aquesta és una dada on agafar-nos pel futur” ha valorat Eusebio, dolgut amb la derrota blanc-i-vermella (0-1). “Ha estat fruit del mèrit del Betis, hem intentat aprofitar les nostres virtuts i minimitzar les seves però no hem pogut, ells sortien de la pressió amb molta qualitat. Tampoc hem trobat espais per atacar-los i connectar amb la nostra gent ofensiva. Hem buscat tenir el nostre moment, però ha arribat el seu. Ens hauria agradat, com a mínim, haver empatat, però no hi ha hagut manera”.

A la primera meitat, els de Setién van fer el que van voler. “Ens han sotmès molt, a l’inici. Sabíem de la dificultat perquè són molt bons. Hem millorat, intentant equilibrar el partit i tenir certa igualtat però sense generar ocasions. Amb l’actitud no ens ha arribat per puntuar. Haurem de continuar treballant, donant el màxim com avui. L’equip ha mostrat el seu orgull, ha cregut, i només el puc felicitar per tenir aquest alt nivell de compromís i identitat” ha reconegut, sense entrar en polèmiques pel cop de colze de Javi García a Juanpe als minuts finals. Al canari li han donat vuit punts. “Imagino que l’àrbitre haurà consultat amb el VAR. Durant un partit, hi ha moltes circumstàncies. Algunes ens afavoriran i d’altres, no. Les respectem totes i ens centrem en altres aspectes del joc”.

Diumenge, el Girona viatja a Osca per jugar contra el cuer. “La meva manera d’entendre el calendari implica afrontar les coses de la manera en les quals aquestes arriben. Lamentar-se no serveix de res, intentarem preparar bé el partit i afrontar-lo amb la mateixa il·lusió de sempre. Jugar a Primera pel Girona significa molt i ens hem d’aixecar aviat”. El desgast físic serà evident, ja que hauran jugat tres partits en només vuit dies. “Teníem moltes il·lusions posades en aquest partit. Intentarem recuperar-nos perquè ens hem desgastat però tenim una bona plantilla, plena de recursos i segur que podrem rendir a bon nivell” ha finalitzat.