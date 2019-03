Eusebio Sacristán: “És atractiu poder disputar un títol contra el Barça”

Lluitar per un títol sempre ve de gust. Si és el de la terra que t’estimes, encara amb més raó. Sobretot si no hi estàs acostumat. El Girona, que s’estrena a la Supercopa de Catalunya, es presentarà demà a la Nova Creu Alta de Sabadell per jugar contra el Barça (18.45 hores, TV3) amb tota l’artilleria a la llista de vint convocats. Per als blanc-i-vermells, és un partit històric. Un més per afegir a una col·lecció que comença a fer patxoca. “És atractiu poder disputar un títol contra el Barça, i ho veiem com una oportunitat per continuar creixent. És un dia per gaudir del premi que va suposar la gran feina del Girona l’any passat", resumeix Eusebio Sacristán, que dona molt valor al fet que els gironins s’han merescut el dret a jugar aquesta final per mèrits propis, gràcies a la desena posició de la seva estrena a Primera, que va deixar a tothom bocabadat.

El reglament de la Supercopa de Catalunya exigeix que la disputin els dos equips catalans més ben classificats de la temporada anterior. I números en mà, el Barça i el Girona van ser els millors. A Montilivi, poden presumir-ne amb orgull perquè s’ho han ben guanyat. “Com a club estem vivint experiències que ens fan millors: la trajectòria a la Copa, competir al màxim nivell, ara aquesta final... A escala de prestigi, esperem deixar la imatge del Girona el més amunt possible”, ha recordat Eusebio, que aprofitarà el partit per repartir minuts entre els menys habituals. “Aquesta plantilla ha demostrat ser competitiva i també molt equilibrada. Tots sumen, i això és un actiu molt bo”. Homes com Muniesa, Patrick Roberts o Doumbia sortiran de titulars. “Això els anirà bé a ells i a nosaltres, i també intentarem que la majoria de jugadors hi puguin participar perquè la competició ens permet fer molts canvis durant els noranta minuts”. L’11 del Girona podria ser el següent: Gorka; Pedro Porro, Bernardo, Muniesa, Valery; Èric Montes; Aleix García, Àlex Granell, Paik, Lozano; i Doumbia.

El val·lisoletà, que només ha deixat fora Bono –se l’espera per al partit contra el València de diumenge-, Ramalho –amb una sobrecàrrega-, Juanpe i Carles Planas –lesionats-, ha convocat quatre jugadors del Peralada: Suárez, Paik, Èric Montes i Valery, la presència del qual ha canviat dràsticament en les últimes setmanes. “Tinc molt present a tothom, i estic encantat amb el protagonisme que ha tingut Valery, perquè ens ha ajudat quan hem tingut necessitats. Li he transmès que continuarà sent important aquest curs, i confio que també ho serà en les pròximes temporades. Que en les últimes setmanes no hagi entrat a les convocatòries no vol dir que el seu paper hagi disminuït, però hem recuperat jugadors i ja li tornarà a tocar”. Eusebio és conscient que el Barça alinearà un equip de molta qualitat, però espera plantar-li cara. “Té molts bons jugadors. Quan mostren el seu millor rendiment és molt difícil guanyar-los. Però a la Lliga, recordant l’empat del Camp Nou, ja els vam saber fer mal. Per a la nostra afició, és molt satisfactori estar bé contra aquesta mena d’equips. Surti qui surti segur que ens crearan dificultats, els respectem molt a tots”, ha confessat l’entrenador d’un Girona que no només no té cap Supercopa de Catalunya, sinó que tampoc ha guanyat mai la Copa Catalunya. ¿Podrà aixecar a Sabadell el seu primer títol?