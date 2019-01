Eusebio Sacristán: “Una jugada s’ha carregat el sacrifici de tot el partit”

Amb cara de no entendre com ha pogut passar, Eusebio ha valorat el penal que li ha fet perdre un punt al Girona en el temps de descompte. "A vegades passa: controles, ve un rival per darrere, no el veus i fas penal... Sempre dic als meus jugadors que controlin i aixequin el cap, per això Douglas ha entrat així i no ha anat a rebutjar. Malauradament, una jugada s'ha carregat el sacrifici i l'esforç de tot el partit. Ara no serveix de res queixar-nos, i haurem de tirar endavant. No hi donem més voltes, m'estimo més treure'n conclusions globals i fer una anàlisi general. Tot i estar sotmesos, hem tingut la intenció de fer-los mal; quedem-nos amb això". El Girona ha ofert una bona imatge malgrat la derrota. "Vull felicitar els jugadors per la mentalitat i l'esperit que han mostrat en tot moment. No els puc demanar més. Evidentment que podem millorar i fer més coses, però estan donant el millor de si mateixos. No ens arriba la victòria, i hem de ser forts anímicament per continuar creient que aquest és el bon camí".

Eusebio ha alineat set cares noves respecte al duel de dimecres al Wanda i no atribueix la relliscada a una qüestió de cansament. "Estem gestionant la plantilla com podem, avui hem fet molts canvis respecte al partit contra l'Atlètic. No crec que sigui per un problema físic, que avui no hàgim guanyat. El Betis ha sabut aprofitar els seus recursos i ja està. Per moments semblava que podíem tornar amb els tres punts, però no ha estat possible". El val·lisoletà ha oxigenat les bandes a la segona meitat. "Porro i Valery tenien targetes i havien jugat dimecres, no volia que els passés factura. Hem reforçat els carrils amb energia nova, però desgraciadament no ens ha servit ni per empatar". Per acabar, el tècnic del Girona ha lloat Doumbia. "Ha generat molts problemes al Betis. Se sap col·locar, físicament és fort i es desmarca bé, té unes virtuts molt riques, per això el vam fitxar. Si a sobre ens pot ajudar amb efectivitat, molt millor. Necessitem gent que marqui, i no només Stuani", ha conclòs.