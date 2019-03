Eusebio Sacristán: “Tenim molta personalitat”

“Són tres punts molt importants, que ens permeten agafar aire i allunyar-nos una miqueta més del descens. Hem de fer el nostre camí, encara que soni repetitiu. Si fem la nostra feina, tot anirà bé. Intentarem continuar sumant punts i saber estar preparats. Avui ens hem adaptat molt bé al partit, perquè el Leganés ha fet molts canvis tàctics. Això diu que tenim molta personalitat”, ha assegurat un eufòric Eusebio Sacristán, que ha sabut redreçar el rumb i tornar al camí de la victòria. “Portàvem una dinàmica dolenta, de molt temps sense guanyar, però hem estat treballant pel que s’està veient ara, amb perseverança. Ens trobem a gust, llàstima de la derrota contra el València. Però la Lliga serà molt llarga i no podem abaixar els braços”.

El Girona ha sorprès el plantejament del Leganés, superant-lo des del primer minut. “Ho hem fet bé, amb concentració i intensitat, anul·lant les virtuts del Leganés. Sabíem que seria exigent, però hem demostrat ser fiables. Hem tingut el control i hem evitat que tinguessin opcions de centrada. Dominar ens ha permès avançar-nos”, ha respost Eusebio, que ha parlat del sistema utilitzat. “Volíem mantenir el 4-1-4-1, però amb la defensa de cinc del rival i els dos davanters necessitàvem ajudes. Per això Muniesa ha jugat de lateral i després s’ha situat més cap al mig, tapant les bandes amb Porro i Valery. Ho hem fet de la millor manera possible, però els hem controlat, que és el que compta. Sobretot destacaria que ho hem fet per mèrits propis: hem guanyat pilotes dividides i amb una bona mentalitat”. Un cop més, el paper dels futbolistes del planter ha sigut fonamental. “Veient la proposta del rival, entenia que la presència dels joves ens hi ajudaria. Són molt bons, en el sistema que fem servir. Per a ells potser és una feina nova; però tenen força i una bona mentalitat. A mesura que el partit ha avançat hi hem posat jugadors més madurs, com Planas i Ramalho, però n'estic molt content”.

El val·lisoletà ha volgut parlar de Portu, l’autor dels dos gols. “Va passar un moment difícil al començament de la temporada, sobretot psicològicament. Estava molt afectat i gairebé va haver de començar de zero. Però és un noi molt treballador i, quan no li sortien les coses, ha continuat donant el millor de si mateix. Afortunadament, tot el que en coneixíem torna a aparèixer”. Eusebio també ha recordat el paper de Stuani. “És tan madur, intel·ligent i competitiu, que per a nosaltres és importantíssim. En els dos gols ha estat llest, fent coses amb sentit. El seu treball i la seva intensitat contagien el col·lectiu”, ha conclòs.