Eusebio Sacristán: “És el moment de demostrar que volem continuar a l’elit”

El Girona i l’Osca es veuen les cares a Montilivi en un partit clau per a la permanència a Primera dels dos conjunts. “Estem conscienciats, són tres punts molt importants. Necessitem recuperar sensacions i oblidar el que va passar contra l’Eibar. Hem d’estar junts i donar el millor de nosaltres, i l’afició vindrà amb la intenció de donar-nos suport. Passarem dificultats perquè l’Osca passa per un bon moment, però esperem competir i estar a l’altura”, ha valorat Eusebio Sacristán, que creu que ha detectat els errors d’un equip que no guanya a la Lliga des del mes de novembre. “Estem treballant alguns conceptes, tot i que hem tingut un calendari molt carregat en què s’ha posat a prova la nostra solidesa defensiva. Hem intentat posar algun matís diferent, com el fet de pressionar en camp contrari, i han aparegut mancances que estem intentant resoldre. No podem deixar de banda la humilitat, és obligat que un equip com el Girona cuidi els detalls. En alguns partits hem fallat, i no ens ho podem permetre”, ha afegit, sense voler refiar-se del cuer. “De mica en mica, s’està trobant més fort. Però nosaltres confiem en les coses bones que estem fent. Desitgem canviar la dinàmica, i el partit contra l’Osca és una bona oportunitat per fer-ho. Volem tornar a guanyar un partit, i estar en una situació millor que l’actual. Estem decidits a fer tot el possible per aconseguir-ho i seria un impuls molt agradable”. La notícia més positiva és el retorn de Borja García. “Ha tornat amb el grup perquè s’ha entrenat amb normalitat, igual que Gorka. Doumbia ja ha començat a córrer, mentre que Roberts ha fet alguna cosa amb l'equip, però necessita fer més coses”. També ha entrat a la llista Bernardo i en surt Alcalá, sancionat.

Eusebio no ha volgut qualificar el partit de final. “És una prova per a nosaltres, haurem de jugar amb molta personalitat. Sabem que la permanència no és fàcil i hem de tenir la capacitat de ser valents també en els moments complicats. Hem de ser solidaris i esforçar-nos, mostrant l’orgull que ens ha portat fins aquí”, ha dit, convençut de les seves possibilitats. “Estem segurs i serem atrevits, així sortirem al terreny de joc. És el moment de demostrar que volem continuar a l’elit”. Encara queda molt camí per recórrer. “La Lliga és molt llarga i, passi el que passi, no s’acabarà aquest cap de setmana. No podem creure que els partits són a tot o res, perquè res serà definitiu fins a l’última jornada. Hem d’estar tranquils”. El tècnic del Girona creu que l’equip no viu una situació merescuda. "Em molesta una mica, és cert, perquè hem fet mèrits suficients per estar molt millor. Però confio molt en la feina que fem, i estic convençut que tot el que estem fent ens servirà per a alguna cosa”. La jornada està plena de duels directes però Eusebio no vol saber-ne res. “Només penso en el nostre partit, perquè fixar-me en els altres em debilitarà. Primer, preparem bé el partit de l’Osca i sortim a guanyar-lo. Quan s'acabi, ja mirarem què han fet els rivals”.

Eusebio ha parlat de la planificació esportiva. “Tenim el que jo i el Quique hem volgut tenir, estem en comunicació constant. Hem reforçat el que hem cregut que era convenient reforçar, i si tenim menys efectius dels que m’agradaria, és per les circumstàncies que s’han produït, com les lesions. Tenim recursos a la plantilla i també al Peralada, com Paik i Pachón, que seran molt vàlids en el futur. El club hauria d’estar content per la projecció que s’entreveu veient el rendiment de tots els nois joves”. Els dubtes no existeixen. “No en tenim cap, i l’afició no hauria de mirar la classificació, perquè guanyar l’Osca serà complicat. Hem de deixar els possibles nervis a casa, i esperem que ens sostingui quan apareguin els moments de dificultat”, ha conclòs.