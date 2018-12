Eusebio Sacristán: “Estic molt orgullós dels meus jugadors”

Eusebio, que ha admès la superioritat del Sevilla a la segona part, ha parlat molt bé del seu Girona. “Avui hem tingut més intenció amb la pilota que la que vam tenir a San Mamés. Ha sigut un partit molt equilibrat, però el Sevilla té un potencial molt gran. A la primera part hem posat en pràctica tot el que desitjàvem, però quan ens han marcat el primer gol, s’ha acabat. Em quedo amb la competitivitat del meu equip, estic molt orgullós dels meus jugadors”, ha valorat el tècnic del Girona. Amb 0-0, els blanc-i-vermells han estat a punt de marcar, però Vaclík ha desviat gairebé sense esperar-ho un xut de Stuani. “El Sevilla s’ha apoderat del partit gràcies a la segona part, la llàstima és que no hem sigut capaços d’avançar-nos en el marcador durant els primers 45 minuts, quan hem fet mèrits”.

L’entrenador val·lisoletà ha explicat el perquè de situar Valery al carril esquerre, en el seu debut a la Lliga. “Enteníem que ens anava millor, perquè és un lateral més pur i podríem ocupar tota la banda. Tenint en compte que era el seu debut a la Lliga, ha tingut una bona actuació. El partit no era fàcil i el seu rendiment ens ha ajudat; avui necessitàvem alguna cosa diferent que la de situar l’Àlex Granell”. Preguntat per Doumbia, Eusebio ha dit que “té un cop molt fort” i és dubte per divendres que ve, quan el Girona rebrà el Getafe en l’últim partit del 2018. “Voldrem canviar la dinàmica de dues derrotes consecutives i marxar a l’aturada de Nadal amb millors sensacions”, ha dit, abans de recordar que estan valorant quins reforços fer durant el mercat d’hivern.