Eusebio Sacristán: “Si estem units, tindrem energia per intentar guanyar”

Eusebio Sacristán, el tècnic del Girona, ha fet una crida a l’afició de Montilivi perquè s’oblidi dels problemes i empenyi el seu equip en el derbi català contra el Barça. “Amb l’ajuda de la nostra gent i amb la il·lusió de tots plegats per poder viure un Girona-Barça intentarem compensar el fet d’haver patit mals resultats últimament. Aquest és un partit especial, i això ha de fer que traiem forces per mostrar una bona imatge i tenir el màxim d’opcions”, ha assegurat Eusebio, que ha fet pública una llista de dinou homes, inclosos els nois del filial Valery, Paik i Pachón. “Per a la nostra afició, un partit així és molt bonic. Fa molt poc temps que la ciutat de Girona pot dir que s’enfronta a clubs com el Barça i esperem donar-los una alegria. Si estem units, tindrem energia per intentar guanyar".

A l’allau de baixes que pateix el club gironí s’han afegit les lesions de Borja Garcia i Seydou Doumbia, que estaran al voltant d’un mes fora de combat. Tots dos pateixen una ruptura muscular als isquiotibials de la cama dreta. “No hi trobo cap explicació i això que li hem donat voltes. No tenim motius per creure que fem les coses malament, estem treballant de la mateixa manera. Intentem prevenir els problemes, mantenir els ànims i intentar tenir una energia positiva”. El val·lisoletà avalua diverses opcions per contrarestar l’absència del mitjapunta madrileny. “Borja és molt important per a nosaltres. La seva incidència en el joc és significativa, però sempre diem que s’ha de mirar cap endavant i que trobarem altres futbolistes per cobrir el seu buit: podem escollir un tipus de futbolista com Granell i avançar Aleix, també podria tenir minuts Paik, o afegir un perfil més atacant com Lozano o Pachón”, ha descrit.

A la primera volta, el Girona va treure un punt del Camp Nou (2-2). Després de set jornades sense guanyar, els blanc-i-vermells comencen a sentir les urgències. “No ens hem de castigar amb el passat i seguir recordant-nos que voldríem tenir més punts dels que tenim, això no ens servirà per guanyar. Ens hem de preparar per seguir creixent, i continuar creient en la nostra feina, plantant cara a qualsevol”, ha dit Eusebio, que ha elogiat el talent del Barça de Valverde. “Continua fent les coses molt bé, temporada rere temporada. Aquest any torna a dominar la Lliga, guanyant molts partits i mantenint una regularitat molt gran. Tenen una línia molt estable de joc, i serà molt complicat intentar puntuar”. No serà per no somiar. “A Barcelona ja vam demostrar que podíem puntuar, per què no ho podem fer demà?”

El derbi de Miami

El Girona espera que Montilivi s’ompli malgrat que el derbi català estava previst que es disputés a Miami. Amb els dos equips immersos en els quarts de la Copa, un viatge d’aquesta magnitud seria tot un problema a aquestes altures. “Donàvem suport a la idea d’anar als Estats Units més enllà de les circumstàncies esportives. Ara ha coincidit que estem vius a la Copa i això ens hauria afectat pel poc descans, però el Barça hauria tingut el mateix problema. Estàvem disposats a anar-hi, però no puc negar que el fet de no anar-hi ens permet afrontar-ho en millors condicions”, ha finalitzat.