Eusebio Sacristán: “A la tornada ens ho deixarem tot”

“Indubtablement, a la tornada ens ho deixarem tot per intentar classificar-nos. Sabem que és molt difícil, però si ens guanyen no serà per no posar-hi ganes i il·lusió. És el Madrid, ja coneixem el potencial que té. Però hem vingut a lluitar, ho hem fet i això farem també a Montilivi”, ha assegurat Eusebio, més content amb la imatge de la segona part que no pas de la primera. “Analitzarem les arribades del Madrid, sobretot a l’inici. El Girona m’ha agradat molt més després del descans, perquè no teníem bones sensacions. Però esclar, ells tenen un talent que molts cops et supera encara que tinguis molta gent darrere”. Els blanc-i-vermells s’han avançat en el minut sis gràcies a Lozano. “Sí, hem marcat aviat, però ens ha faltat tensió en moltes accions. No m’ha agradat l’energia de la primera part, ni amb pilota ni sense pilota. Després sí que hem estat més atrevits i hem posat en dificultats al Madrid, però hauríem d’haver entrat al partit d’una altra manera. Els quarts mereixen una concentració més gran”.

Eusebio ha recordat que els esforços prioritaris s’han de fer a la Lliga. “La prioritat és la Lliga, la Copa només és una possibilitat perquè tothom tingui minuts i això ens permeti créixer com a equip. Fins ara, fent-ho així hem arribat als quarts; però continuo pensant que no ens podem desviar del veritable objectiu i hem de gestionar els recursos de la millor manera”. Homes de pes com Stuani, Portu i Pere Pons s’han quedat fora de l’equip. “He valorat alinear a més titulars, però l’any que ve hem de tornar a jugar a Primera, i per això he fet tants canvis. No tot és negatiu, perquè si els futbolistes menys habituals estan endollats això ens ajuda, com a grup. El que no faré és hipotecar la Lliga”. El Girona no guanya al campionat domèstic des de finals de novembre. “Portem molts partits sense vèncer i vulguis o no, pesa en la confiança. Estem fent les coses bé i hem de confiar que les victòries acabaran arribant”. Per acabar, Eusebio ha parlat de Borja García, que ha marxat lesionat. “No sabem què li passa, però tenia molèsties. Esperem que no sigui res o sigui poca cosa, i no el perdem gaire temps”.