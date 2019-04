Eusebio Sacristán: “Per molt poc no traiem alguna cosa positiva”

El tècnic del Girona ha lamentat la falta de malícia ofensiva per generar més ocasions de gol que incomodessin l’Atlètic. “Ens ha faltat un punt més de determinació per anar a buscar el gol; a mi, el primer. Hem estat còmodes i forts en molts moments, però l’Atlètic ha fet un pas endavant al tram final que ha estat decisiu. Per molt poc no traiem alguna cosa positiva, i l’esperit ha sigut bo”, ha confessat Eusebio, satisfet amb el comportament d’un equip que acumula dues derrotes consecutives a la Lliga. “Hem estat fidels a nosaltres mateixos, però repeteixo que em quedo amb el regust que ens ha faltat saber llegir una mica millor els atacs”.

El gol de Godín ha arribat mitjançant l’actuació del VAR, perquè prèviament havia estat anul·lat. “No he vist la jugada; si l’àrbitre l’ha donat, no podem fer-hi res. Abans d’això no ens hem sentit molt atabalats; de fet, nosaltres hem estat molt més a prop del gol que ells. Segurament podríem haver fet alguna cosa més, perquè no hem generat prou a la zona de finalització”. La sentència de Griezmann ha arribat amb l’equip llançat a l’atac. “Hem estat a punt d’empatar, i hem tingut una aproximació clara abans del 2 a 0. Em quedo amb aquesta lluita”.

Eusebio ha volgut valorar el paper de Doumbia, el substitut de Stuani. “Ens ha ajudat molt, perquè ha tingut ocasions i ha fet una bona feina. Als entrenaments rendeix d’aquesta manera, i és el que ha ensenyat. Amb el pas dels minuts també hem notat cert cansament, però estic content amb ell”, ha afegit, recordant la importància del partit de dissabte contra l’Espanyol: “Hem de preparar bé el derbi, perquè tot està molt igualat i volem que els tres punts es quedin a Montilivi”, ha finalitzat.