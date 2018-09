Eusebio Sacristán: “El fet de sumar dos triomfs seguits ens ha de dir que no hi ha res impossible”

El Girona s’ha situat sisè després de guanyar 3-2 al Celta. “Al final he patit perquè ens ha tocat defensar fort i podia passar qualsevol cosa. És un triomf important que ens permet seguir creixent i mirar el futur amb força” ha valorat Eusebio, contentíssim amb la imatge del seu equip. “Hem tractat de guanyar jugant a futbol i amb les nostres armes. El Celta és un gran equip, ha demostrat que el que fa no és casualitat. Hem estat molt encertats en les rematades i defensivament hem estat impecables”. El tècnic castellà ha repetit l’esquema del 3-5-2. “El sistema de tres defenses ens va anar bé a Vila-real i avui ens ha tornat a sortir com volíem, ens ha donat més consistència però encara ens falta. Necessitem allunyar més els rivals de la nostra àrea i tenir més recursos, saber protegir-nos amb la pilota. Vull que l’equip aprengui a descansar amb la pilota als peus”. Douglas ha estat la principal sorpresa a l’onze inicial. “En Pere Pons va tenir un cop en el darrer entrenament i he cregut que, veient el calendari, participés un company que no tingués cap molèstia. Douglas ha jugat bé, té molta qualitat. Com més jugadors tinguem, millor pel col·lectiu perquè els necessitem a tots”.

Amb 7 punts a la butxaca, l’inici és el millor de la història del Girona a Primera. “Venim de fer un any magnífic i els jugadors són els mateixos, volem mantenir l’esperit que el curs passat va permetre plantar cara davant qualsevol. La temporada passada es va competir molt bé i es va jugar amb entusiasme, em fa feliç que això es mantingui”. Després de l’empat contra el Valladolid (0-0) i la derrota contra el Madrid (1-4), els blanc-i-vermells han guanyat a Montilivi per primera vegada aquest curs i han trencat els mals presagis que deien que era incapaç de guanyar després d’una aturada. “No havíem guanyat a casa i les estadístiques deien que després d’una aturada el Girona no es quedava amb els tres punts però hem de perdre la perspectiva, hem de continuar treballant”. Eusebio ha elogiat Pedro Porro. “Està fent mèrits i cridant l’atenció, però és molt jove i s’ha de cuidar. És atrevit i descarat, juga amb naturalitat”. Diumenge que ve, el Girona viatja al Camp Nou. “Estem en una bona situació, en sensacions i en punts. Anirem a un camp complicat, on és difícil puntuar però el fet de sumar dues victòries seguides ens ha de dir que no hi ha res impossible. Tindrem les nostres opcions i esperem aprofitar les petites oportunitats que s’obrin”. Respecte a les protestes dels aficionats sobre el fet de portar el derbi del mes de gener a Miami, ha respost: “Entenc el que pensen però també han de confiar en els dirigents del Girona, si ells creuen que anar a Miami ens beneficia s’ha de tenir en compte. Segur que els responsables fan sempre el millor per l’entitat i com més forts siguem com a club més opcions tindrem de guanyar” ha finalitzat.