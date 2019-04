Eusebio continuarà liderant un Girona en descens

El Girona va confirmar la presència d’Eusebio Sacristán a la banqueta de Montilivi, hores abans de caure per primera vegada en els llocs de descens a Segona. La victòria del Llevant contra el Betis (4-0) situa els gironins en la divuitena posició, a un punt del Valladolid. “La idea del club és que Eusebio continuï liderant el projecte. Som conscients que vivim una situació complicada però creiem que realment hem d’estar més junts que mai”, va afirmar Quique Cárcel, el director esportiu blanc-i-vermell. La desfeta i la mala imatge a Pucela van propiciar que la cúpula es reunís d’urgència dimarts a última hora. Les converses van continuar dimecres, amb la presència en línia dels propietaris des de Manchester. La decisió és ferma: Eusebio no es qüestiona, no té cap ultimàtum i acabarà la temporada.

“Fa sis jornades que teníem l’objectiu de la permanència molt a prop i ara és un moment delicat. Podem revertir-ho, els jugadors han demostrat saber afrontar les dificultats”, afegia Cárcel. El Girona va arribar a disposar de nou punts d’avantatge respecte al descens. Però immers en un bloqueig mental, perdut en un mar de canvis de sistema i de rotacions i sense cap mena de frescor en el joc, ha acumulat sis derrotes consecutives, el seu pitjor registre en deu anys a la LFP.

Incapaç de puntuar davant cap rival directe (Vila-real, Celta i Valladolid), s’ho jugarà tot contra el Sevilla, Getafe, Llevant i Alabès. El Girona encara depèn d’ell mateix: si fa un ple, continuarà a Primera. “Queden quatre partits, que són quatre finals. La primera és diumenge a Montilivi i desitgem tenir el caliu de la nostra gent, perquè l’equip el necessita. Hem de transmetre energia positiva, com hem fet els últims anys”, va concloure Cárcel.