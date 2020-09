Ewan, el coet de butxaca que vola al Tour

L’onzena etapa del Tour, entre Châtelaillon Plage i Poitiers, era un territori ideal per als esprintadors. I així va ser, després de 167,5 quilòmetres, els millors especialistes es van posicionar per jugar-s’ho tot en els últimes metres. I per segon cop en aquesta edició del Tour, l’australià Caleb Ewan (Lotto Soudal) es va sortir amb la seva apareixent del no res quan semblava que el triomf no seria seu. Ewan, que el 2019 ja havia guanyat tres etapes al Tour, va imposar-se al gran especialista els últims anys, l’eslovac Peter Sagan (Bora Hansgrohe). Guanyador de 12 etapes i de la classificació de la regularitat en 7 ocasions, Sagan ha vist com aquest any l’irlandès Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) li pispa el mallot verd de la regularitat. A Poitiers, Sagan va perdre els papers amb una maniobra molt perillosa i va donar un cop de cap al belga Wout van Aert, acció que va provocar que fos sancionat i enviat al fons del gran grup a la classificació de l’etapa, motiu pel qual Bennett li va pispar més punts a la classificació de la regularitat.

Al final, va ser el coet de butxaca, com es conegut a Austràlia Ewan, qui va sortir-se amb la seva en un esprint preciós amb els grans especialistes frec a frec. Aquest menut ciclista, de tot just 1,65 metres, sembla un infant entre adults en els esprints, però mica en mica ha aconseguit fer-se respectar. Als 26 anys, el seu palmarès no deixa de créixer, superant especialistes amb més experiència. Ewan va començar a practicar ciclisme perquè el seu pare havia sigut ciclista professional. Un dels primers regals, doncs, va ser una mountain bike, amb la qual el menut Ewan ja va guanyar la seva primera prova en un velòdrom amb 10 anys. El 2011, Ewan va proclamar-se campió mundial juvenil en pista. No va ser fins al 2014 que va començar a destacar també en carretera, on inicialment els tècnics no el consideraven prou apte al ser molt menut. Però ja l’any del seu debut va guanyar diferents etapes de proves menors. Gràcies al ciclisme, per cert, Ewan ha pogut competir a la terra de la seva mare, Corea. I ahir, va guanyar una etapa en què només una llarga escapada del francès Mathieu Ladagnous (Groupama-FDJ) va animar la cursa abans de l’esprint final. A la general, l’eslovè Primoz Roglic (Jumbo) segueix liderant amb 21 segons més que el colombià Egan Bernal (Ineos) i 28 sobre el francès Guillaume Martin (Cofidis).

Homenatge a Poulidor i Chirac

La dotzena etapa del Tour serà la més llarga de la present edició, amb 218 km entre Chauvigny i Serran. Una etapa ideal per a l’escapada en solitari d’algun valent, perquè hi ha tres ports de muntanya, i que servirà als organitzadors per retre homenatge a l’expresident de França Jacques Chirac, mort el 2019. Gran aficionat al ciclisme, Chirac sempre va donar suport a una cursa que acabarà l’etapa a la població on el polític tenia les arrels familiars i hi ha un museu dedicat a ell, Serran. Pel mig, el Tour passarà per la població de Saint-Léonard-de-Noblat, on va néixer l’estimat Raymond Poulidor, el ciclista que va morir també el 2019 als 83 anys. Pou Pou, com era conegut, mai va poder guanyar el Tour, en una època dominada per Jacques Anquetil i Eddy Merckx. Però sempre va ser un dels favorits del públic del Tour.