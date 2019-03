Exhibició d'Alexis Pinturault a l'eslàlom gegant

Que Marcel Hirscher sigui el nom més mediàtic de l'esquí masculí actual no vol pas dir que sigui l'únic nom propi de la competició mundial. Amb l'austríac guanyador de tot, dels Globus de Cristall d'eslàlom i gegant, i del Gran Globus de Cristall en el global de proves, ha vingut a Andorra sense ni la pressió per vèncer ni l'ambició per ser el més ràpid. I això ho han aprofitat altres esquiadors per clavar un cop de puny sobre la taula. Aquest dissabte, en la primera de les proves tècniques, Alexis Pinturault ha guanyat la cursa i el jove Matts Olsson ha presentat candidatura a ser un dels noms destacats del futur.

Hirscher ha baixat a mig gas, i només ha pogut acabar sisè -una posició que ha decebut els seus aficionats- per la qualitat extraordinària que té. En canvi, qui no ha fet concessions és el francès Alexis Pinturault, subcampió de la general i tercer en la classificació d'eslàlom gegant, la que es disputava aquest dissabte a les pistes de Soldeu - El Tarter.

Pinturault ha estat el més ràpid a la primera mànega, amb sis dècimes de diferència respecte dels rivals més propers. I, tot i no ser el més ràpid a la segona baixada, n'ha tingut prou conservant l'avantatge en el tram final per guanyar amb quatre dècimes de marge respecte d'Odermatt.

El jove esquiador suís, el millor a la segona mànega (1:06.34, el millor temps absolut a una baixada), ha presentat candidatura a ser un dels noms destacats de la propera temporada. Amb només 20 anys, ha acabat segon i ha aconseguit un grapat de punts que l'ha fet pujar de l'onzena a la vuitena posició de la general.

La Copa del Món masculina s'acaba aquest diumenge a Grandvalira, amb la prova d'eslàlom. Igual que en el gegant, ja està tot decidit i els esquiadors s'hi juguen l'honor. Un premi més que notable.