La F1 es prepara per al segon assalt amb el Gran Premi d'Estíria

Aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi d’Estíria. De nou a Àustria, i al Red Bull Ring com a l’edició anterior, però la Fórmula 1 ha de tenir un nom diferent per a cada GP, i aquest cop correspon al nom de l’estat on s'ubica el circuit.

Després de l’apassionant retorn de la F1, els pilots afronten el segon Gran Premi d’aquest Mundial en format exprés i a seu única. El primer assalt va deixar sancions i abandonaments, però sobretot emoció fins a l'última volta. Valtteri Bottas va guanyar per mil·límetres, el segon lloc va ser per al monegasc Charles Leclerc i el nord-americà Lando Norris va completar el podi. Lewis Hamilton, que havia sigut sancionat en les dues últimes classificacions a Àustria, va quedar quart a la taula, i el cinquè lloc va ser per a Carlos Sainz.

Als entrenaments lliures 1 d'aquest divendres, el mexicà Sergio Pérez, de Racing Point, ha quedat en primera posició, mentre que el segon i el tercer lloc han sigut per a Max Verstappen i Valtteri Bottas. Hamilton ha quedat en quart lloc, mentre que Sainz ha acabat en setena posició.

Mercedes arriba com a gran favorit. Està un pas per davant de Red Bull –que va veure com dos dels seus pilots abandonaven per problemes amb el seu monoplaça– i sobretot de Ferrari. El podi de Leclerc va salvar els mobles de l’equip italià, que no té ara mateix un cotxe preparat per lluitar pel campionat. De fet, des de l’escuderia han confirmat que portaran a terme una sèrie de millores per a aquest segon Gran Premi. McLaren i Renault aspiren al cinquè i sisè lloc, però poden atacar el podi si Ferrari no fa el salt necessari.

Hamilton té Bottas a tretze punts i necessita la victòria si no vol allunyar-se del liderat. El sis vegades campió del món buscarà una reacció ràpida que li permeti acostar-se a la primera posició de la taula, mentre que el finlandès haurà de seguir en la mateixa línia. Leclerc va aprofitar els abandonaments de Red Bull i la sanció de Hamilton per aconseguir un lloc al podi, però si amb les millores de Ferrari no n'hi ha prou tindrà problemes per mantenir la regularitat.

Sebastian Vettel no ha començat amb bon peu, desè a la taula, i intentarà acostar-se a les posicions capdavanteres. Verstappen va perdre l'oportunitat de sumar un podi després de veure’s obligat a abandonar per problemes tècnics quan encara no havia arribat ni a la primera parada de boxes. L’holandès tindrà ganes de revenja i buscarà abandonar la cua de la classificació.