La Fórmula 1 canvia els horaris

Els gestors del Mundial de Fórmula 1 han acordat canviar els horaris de les curses i dels entrenaments. Les modificacions es faran efectives aquesta mateixa temporada i comportaran, majoritàriament, que les curses comencin una hora i 10 minuts més tard que fins ara.

D'aquesta manera, el GP que es disputa a Montmeló començarà a les 15.10 h, i no a les 14 h, com fins ara. De fet, totes les curses deixaran d'iniciar-se a l'hora en punt per començar a l'hora i deu minuts. "Les cadenes acostumen a connectar a l'hora en punt i es perden l'emoció dels minuts previs a la sortida", justifica la F1 a través d'un comunicat, on afegeix que "gràcies a aquesta variació els espectadors de televisió s'acostaran més als equips i als pilots i gaudiran més de l'espectacle que es produeix just abans no s'apagui el semàfor".

Els canvis en els horaris afectaran els caps de setmana de les curses europees i el GP del Brasil, i les modificacions s'han tingut en compte sobretot en els mesos d'estiu.