El Barça Femení torna als entrenaments quatre mesos després

Feia més de quatre mesos que no estaven totes juntes. Les jugadores del Barça femení van guanyar el títol des del sofà de casa quan la Lliga Iberdrola es va donar per acabada després del confinament. Sense poder-se jugar els partits restants, i amb nou punts d'avantatge, les blaugranes es van proclamar campiones sis anys més tard.

Després de 134 dies, les jugadores, a les ordres de Lluís Cortés, han tornat a trepitjar la gespa de la ciutat esportiva blaugrana per començar a preparar els partits de Champions. Bilbao i Sant Sebastià acullen aquesta temporada la Champions femenina en una final a vuit del 21 al 30 d'agost. Les blaugranes hauran de guanyar als quarts de final l'Atlètic de Madrid si volen arribar a la final que es disputa a Sant Sebastià el 30 d'agost.

Per preparar els partits de la competició europea, a més de les jugadores del primer equip Lluís Cortés compta aquesta pretemporada amb la presència de les futbolistes del filial Meritxell Muñoz, Ari Mingueza, Esther Laborde, Emma Ramírez, María Molina i Sara Ismael. Tot i això, de moment des del club han donat permís a dues de les joves promeses del planter, Clàudia Pina i Carla Armengol, per no entrenar-se i aclarir quin serà el seu futur.

A més de les sessions dobles d'entrenament al camp, les jugadores també hauran de passar els reconeixements mèdics i les proves físiques habituals previs a l'inici de temporada. La plantilla s'entrenarà aquesta setmana a la ciutat esportiva de Sant Joan Despí i la setmana vinent se n'anirà a un stage de deu dies a la Vall d'en Bas (Garrotxa).