La FCF aposta per cuidar el futbol amateur

La Federació Catalana de Futbol (FCF) va presentar ahir en un acte a la INEFC davant més de 700 persones la nova campanya Tots som un equip d’impuls i de promoció del futbol i el futbol sala amateur català. La campanya, que es posarà en marxa la temporada 2019/20 amb una inversió d’1.150.000 euros en la primera temporada, es dirigeix a un total de 936 clubs amb equips a les categories de Primera, Segona, Tercera i Quarta Catalana en futbol, i de la Divisió d’Honor Catalana, i la Primera, Segona i Tercera Catalana de la LCFS en futbol sala.

Segons va explicar el president de la FCF Joan Soteras, aquesta iniciativa ha rebut l’aval de la UEFA, que va estar representada en l’acte pel mànager del programa HatTrick, Denis Bastari. La campanya Tots som un equip, segons Soteras, es fa per “afavorir el pas de juvenil a amateur i la reducció del nombre d’amonestacions per partit, entre d’altres”. En aquest sentit, s’establiran diverses bonificacions econòmiques, pel que fa a la quota d’inscripció, la mutualitat, el rebut arbitral, el quilometratge o l’ajuda en material esportiu, i es crearà un premi remunerat per als dos equips amb menys targetes de cada grup. El projecte també hauria de servir per crear més conjunts de futbol base.