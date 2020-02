La FIBA sanciona el Sopron i l’Spar Citylift Girona jugarà l’Eurocup

El miracle s’ha produït i l’Spar Citylift Girona jugarà els quarts de final de l’Eurocup, perquè el jutge únic ha decidit sancionar el Sopron, que es va negar a viatjar a Ljubljana per disputar el partit contra el Schio, desplaçat a Eslovènia per ordres de la FIBA pel risc de coronavirus que es pateix a Itàlia. Tot i els arguments de les hongareses, que van exposar el perill d’infecció, el jutge no ha trobat motius per donar-los suport, considerant que la decisió de traslladar el duel era beneficiosa per a totes les parts: el terreny era neutral i l’entorn, segur.

Tal com estipula claríssimament la normativa, el càstig ha estat el de donar el partit per perdut amb un resultat de 20-0 i no sumar cap punt a la classificació; un fet determinant perquè en cas d’haver-se jugat, la derrota ja classificava directament el Sopron, que hauria empatat amb les gironines però amb l’as de disposar del basquet-average a favor seu per tan sols 4 punts.

Instal·lades en un dels millors moments del curs, després de derrotar consecutivament el Perfumerías Avenida, el Famila Schio, el Lointek Gernika i el BLMA, l’equip dirigit per Eric Surís entra de ple en la segona màxima competició europea, en què el curs passat va arribar a les semifinals. L’Spar Citylift Girona, que per plantilla serà considerat un dels favorits al títol, jugarà l’avant penúltima ronda els pròxims 12 i 19 de març contra un rival encara per determinar.