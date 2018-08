La FIFA suspèn 12 mesos el màxim dirigent del futbol palestí per haver incitat a la violència contra Messi

La FIFA ha castigat el president de l'Associació de Futbol de Palestina (AFP), Jibril Rajub, amb una prohibició de 12 mesos sense poder acudir "a cap partit ni competició de futbol en qualsevol esdeveniment oficial", una prohibició que inclou, entre altres coses, "participar en activitats mediàtiques als estadis o als voltants els dies de competició". A més, li imposen una multa de 20.000 francs suïssos (uns 17.500 euros) per "incitació a l'odi i a la violència" perquè va fer una crida als seguidors de futbol palestins a cremar samarretes i imatges de Leo Messi. Les declaracions a mitjans de comunicació es van fer abans del partit amistós que l'Argentina havia de disputar a Jerusalem contra Israel. El partit va anul·lar-se després de la polèmica generada.

Rajub havia exigit que l'estrella barcelonista no participés en el partit contra Israel, i va demanar als aficionats que cremessin samarretes amb el seu nom si ho feia. "Té milions de fans als països àrabs i musulmans, demanem a tots que cremin les seves samarretes i cartells amb la seva imatge", va anunciar el 3 de juny. Rajub podrà seguir com a president de l'AFP, però tindrà diverses restriccions. El 5 de juny Claudio Tapia, president de l'Associació de Futbol de l'Argentina (AFA), va parlar d'"amenaces" no especificades a l'equip. Israel aleshores va anunciar que presentaria una queixa a la FIFA, i va acusar Rajub de pressionar els jugadors i dirigents argentins per cancel·lar el partit. Rotem Kamer, vicepresident de la Federació de Futbol d'Israel, ha titllat Rajub de "terror del futbol".

"Els dirigents de la FIFA han fet el que s'esperava d'ells, i el que es necessitava, deixant clar que no hi ha lloc per a terroristes que inciten i criden a la violència en el món de l'esport", ha afegit la ministra de Cultura i Esport d'Israel, Miri Regev, en assabentar-se de la suspensió de 12 mesos imposada a Rajub.