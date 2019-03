La FIFA decidirà aquest juny si el proper Mundial es juga amb 48 seleccions

El Consell de la FIFA veu "viable" un Mundial amb 48 seleccions en la propera fase final, que organitzarà Qatar l'any 2022, però ajorna la decisió definitiva fins al juny, quan es reuneixi el seu congrés a París, abans de disputar-se el Mundial femení a França.

"Coneixem la situació de la regió. Qatar està obert a aquesta opció (l'ampliació de 32 a 48 seleccions) i veurem què s'hi pot fer. Explorarem les possibilitats i al juny hi haurà una proposició al congrés", va indicar en roda de premsa el president de la FIFA, Gianni Infantino, obert a la possibilitat que altres països de la zona comparteixin l'organització amb Qatar. La FIFA ha estudiat la possibilitat de portar partits a Kuwait o Oman, ja que Qatar no té relacions diplomàtiques amb l'Aràbia Saudita o els Emirats Àrabs Units. Aquest últim estat, però, no ha tancat la porta a ser seu de partits, tot i que Qatar només ho acceptaria a canvi de concessions polítiques.

Infantino també va anunciar la creació d'un nou Mundial de Clubs per al 2021, "un real Mundial de Clubs", en les dates que estaven destinades a la Copa Confederacions, però no va especificar amb quins equips, ja que la major part de clubs s'hi oposen. El president de la FIFA, de la mateixa manera, va explicar que el Mundial femení de França, del 7 de juny al 7 de juliol, disposarà de sistema de VAR.