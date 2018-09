L'AFE estudia convocar una vaga pel cas Cuenca, segons 'La Vanguardia'

El sindicat principal de futbolistes espanyols, l'AFE, està estudiant convocar una vaga que es podria fer el cap de setmana del 29 i 30 de setembre i que afectaria la Primera i la Segona Divisió si la Lliga no permet la inscripció d'Isaac Cuenca per al Reus. Dissabte el jugador va lamentar al seu compte de Twitter que la patronal del futbol espanyol no acceptés el contracte que li havia ofert el Reus amb l'argument que el catxet del jugador, "independentment del que pactés amb el club, estava molt per sobre del que s'establia en el contracte". "És a dir, no s'ho creien –afegia–. Vaig acceptar les mateixes condicions econòmiques que els altres jugadors que sí que van inscriure, però en el meu cas la Lliga no va actuar de la mateixa manera". En el mateix escrit, l'atacant reconeixia que treballaria per poder jugar a Espanya.

La Lliga nou veu amb bons ulls que un jugador amb gran trajectòria a Primera (ha jugat 80 partits entre el Barça, el Deportivo i el Granada) i a l'estranger (també ha militat a l'Ajax, Bursaspor i Beer Sheva) pugui acceptar, amb 27 anys –lluny, per tant, d'una edat pròxima a la retirada–, el contracte mínim estipulat per la Lliga 1/2/3, de 77.500 euros anuals bruts. Segons 'La Vanguardia', no ha servit de res que el jugador presentés la documentació en què evidencia que no cobrarà cap pagament extra no recollit en el contracte. La Lliga no va acceptar a última hora la inscripció de Cuenca ni de Karim Yoda (exjugador del Getafe), una altra víctima dels mateixos dubtes de la patronal.

L'ampliació de capital de tres milions que va viure el club a última hora va permetre inscriure tres dels set jugadors afectats, a qui la Lliga no havia permès participar en les dues primeres jornades: Jesús Olmo, Shaq Moore i Miguel Linares. Dos dels que no van poder ser inscrits a temps, Vítor Silva i Dejan Lekic, van acabar abandonant l'entitat. El primer va rescindir el contracte, mentre que el segon va marxar al Cadis. Segueixen al club, encara que sense poder ser inscrits, Tito, Karim Yoda i Cuenca. Tots ells van rebre mostres de solidaritat de la plantilla, que va exhibir les seves samarretes en una imatge publicada des dels vestidors del Martínez Valero, on van obtenir la primera victòria del curs. També l'AFE es va solidaritzar amb els jugadors afectats. Ara intentaran lluitar als despatxos perquè puguin arreglar la seva situació.