Falten dies en el calendari

Una de les coses que crec que són vitals en l’esport és l’organització. Tots els partits i els entrenaments s’han de preparar amb un temps determinat. Tot està pensat i estudiat perquè el dia del partit tothom hi arribi al 100%. Però què passa quan aquest temps és limitat? Com s’ha de preparar un partit sense totes les jugadores?

Aquest estiu hi ha Mundial femení a França. Comença el 7 de juny. Això significa que la Lliga Iberdrola s’ha d’acabar abans, ja que les jugadores ja hauran d’estar concentrades al mes de maig per poder-lo preparar.

Llavors, quines solucions hi ha? Es disputen les mateixes competicions, però amb menys temps. La Copa de la Reina canvia el format i ara es jugarà en caps de setmana, mentre que els partits de Lliga seran entre setmana. Hi ha parades per seleccions gairebé cada mes, i moltes jugadores marxen amb el seu país una mitjana de 10 dies per mes. Molts deveu pensar que no passa res, que hi ha moltes lligues en què es juguen dos partits per setmana, però la qüestió no és aquesta. El tema és que la Lliga no és professional, que per molt que vulguem que ho sigui continuen havent-hi moltes jugadores que treballen i han de demanar-se dies de vacances. Que, si ho fem, fem-ho bé, perquè fer-ho a mitges i amb una solució pensada a cuita-corrents no serveix. ¿L’any vinent què farem? ¿Tornarem a canviar-ho tot segons d’on bufi el vent?

Es veu que si ets de les que van amb la selecció, t’has d’oblidar de tenir dies lliures. A veure què us heu pensat, que això de descansar està sobrevalorat! Doncs si voleu tenir un bon espectacle i gaudir d’un equip de futbol, estaria bé que els deixéssim temps perquè es preparin i es concentrin. I és que les dinàmiques en un equip són molt importants, i no es pot parar la competició cada mes per jugar partits de seleccions perquè al final qui acaba patint és el club. I se suposa que és el que més importa a la jugadora, perquè és gràcies a jugar-hi cada setmana que pot anar a defensar el seu país després. Caldria que ens paréssim a pensar uns segons per trobar alguna solució a tot el que envolta la Lliga Iberdrola.

Si el que es vol és que la Lliga sigui professional, que ho sigui en tots els sentits. Remarco que no em queixo de la quantitat de partits, sinó de la mala organització. No ens oblidem que les jugadores també tenen un seguit de necessitats.

Per cert, aquest cap de setmana i com a novetat de la temporada 2018-2019 hi ha un partit de la Copa de la Reina al Miniestadi. I no és només un partit: hi ha un derbi, a les 15 h. Sí, a les 15 h. Del tema de l’horari ja en vam parlar un dia, però hi seguirem insistint fins que algú faci algun canvi.