Un Federer de llegenda s'estrena amb victòria a Wimbledon

Roger Federer ha superat aquest dilluns el nord-americà Jimmy Connors com el tenista masculí amb més partits individuals en la història de Wimbledon, amb 103. Ho ha fet en la jornada inaugural del torneig, on ha derrotat el servi Dusan Lajovic per la via ràpida (6-1, 6-3 i 6-4) en una hora i 29 minuts.

D'aquesta manera, Federer, de 36 anys, superava els 102 partits individuals de Connors, i es converteix a més en el primer tenista de l'era Open que juga 20 anys consecutius a l'All England Club. En total, Federer ha guanyat 92 d'aquests partits, que li han servit per aixecar el títol de campió vuit vegades (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017).

Ara bé, el rècord de Federer és només en categoria masculina, perquè en el torneig femení està lluny dels 134 partits individuals de Martina Navratilova, nou vegades guanyadora a Wimbledon.

Si es compten tots els partits possibles, el rècord absolut el té el francès Jean Borotra, amb 223: 65 d'individuals, 90 de dobles i 68 de mixtos.