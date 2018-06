Federer s'imposa a Stuttgart i ja ha guanyat 98 títols en la seva carrera

Garantit el seu retorn al número 1 del món, el suís Roger Federer ha jugat amb llibertat i imaginació per derrotar en la final el canadenc Milos Raonic, per 6-4, 7-6 (3), i ha guanyat així per primera vegada el títol a Stuttgart, el 98è del seu palmarès.

En el seu primer torneig en 11 setmanes, Federer ha completat una gran setmana sobre herba, molt diferent de la de la temporada passada, quan va ser eliminat per Tommy Haas a les primeres de canvi. I en la final 148 de la seva carrera, la quarta aquesta temporada (Open d'Austràlia, Rotterdam i Indian Wells) i la 24 sobre herba del seu historial (18-6 ara), s'ha imposat a Raonic en 78 minuts.

Stuttgart, on ha aconseguit el tercer títol de l'any, era l'última oportunitat en la gira d'herba de recuperar el número 1 per a Federer, ja que a Halle (Alemanya) i Wimbledon no podrà sumar punts, ja que l'any passat va guanyar els dos tornejos. Al mes de febrer va tornar al número 1 del món després de fer-ho per última vegada el 4 de novembre del 2012.

Ja en l'avantsala del tercer Grand de la temporada, en què defensarà el títol a punt de fer 37 anys, Federer s'ha imposat a Raonic, que sembla recuperat de les seves lesions i que en els dos anys anteriors s'ha creuat amb el suís a l'All England Club.