El pilot Romano Fenati, denunciat per excés de velocitat i resistència a l'autoritat

Romano Fenati, el pilot italià sancionat aquesta temporada per tocar el fre del rival Stefano Manzi en plena cursa, segueix protagonitzant noticies negatives. Fenati, sancionat sense poder competir fins el proper febrer, després de veure com es rebaixava una primera sanció que proposava que no pogués competir mai més, va ser aturat a un control policial quan conduïa un cotxe a més de 200 quilòmetres per hora.

Romano Fenati / MOTOGP

Segons informa el mitjà local ‘Il resta del Carlino’, el pilot italià ha estat denunciat per la policia per excés de velocitat i resistència a l’autoritat. Els fets van passar el divendres, al voltant de les 22.00 a l’autopista A14. El pilot circulava amb un Audi Q3 en companyia d’una noia, va passar a una velocitat superior a la permesa davant de la policia de l’autopista, que el va seguir durant uns quilòmetres indicant-li que parés. Finalment, ho va fer. Però, en lliurar la documentació es va iniciar una discussió amb els agents. Ells no van canviar la seva idea ni en saber la identitat de l’ocupant del vehicle i el van denunciar per tots dos aspectes: excés de velocitat i resistència a l’autoritat.