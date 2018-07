Ferrari pinta Silverstone amb un color artificial

De les 52 voltes que conformaven el programa del GP d’Anglaterra, les millors van ser les vuit últimes. L’errada de Lewis Hamilton a la sortida i la trompada provocada per Kimi Räikkönen pocs metres després semblava que limitarien l’interès de la cursa a la remuntada del britànic, que va ser magnífica. Però els neumàtics i la FIA van tenir un protagonisme inesperat que, en definitiva i potser malauradament, va donar interès a la competició. Tot plegat, massa artificial.

L’any passat Ferrari va patir molt amb les gomes en aquest mateix escenari. Van aprendre la lliçó, i justament la bona gestió de les rodes és el que ahir els va donar la victòria a casa de Mercedes. Pel que fa als organitzadors, l’arriscada decisió de marcar dues zones d’utilització del DRS enganxades a dos dels revolts més ràpids d’aquest interessantíssim traçat és el que va provocar l’esperat canvi de ritme a la prova, amb l’aparició dels dos cotxes de seguretat que van capgirar la cursa. El primer perquè va portar al liderat Bottas, fins que les rodes van dir prou, i el segon perquè va provocar l’esprint dels Ferrari, encapçalats per Vettel, que anaven amb els neumàtics en millors condicions que els Mercedes.

Sortosament, cap dels accidents que hi va haver en aquests llocs van tenir conseqüències, si no a hores d’ara estaríem collant molt més un organisme que sempre s’omple la boca -i fa bé- parlant de seguretat. Però el preu d’aquest canvi de ritme hauria pogut ser molt alt. Massa.

El tòpic diu que els gols són la salsa del futbol. Als Grans Premis passa el mateix amb els avançaments, i que una cursa s’hagi de decidir per factors com ara els neumàtics i les aparicions del cotxe de seguretat i no pas per avançaments purs i durs, en plena pista, ens deixa amb un regust una mica pobre. Tant com un zero a zero... o una tanda de penals.

Parlant de la piloteta, els que van veure mala intenció en la topada entre Räikkönen i Hamilton al començament, els que van confondre una errada del finlandès amb una conxorxa, els que flairen complots i conspiracions per tot arreu, potser haurien de mirar de desintoxicar-se de tants partits els últims dies.

Sàpiguen que això és una altra cosa, tot i que aquí últimament també hi veiem alguns pentinats estrafolaris.