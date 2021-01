El derbi de Reis al Camp Nou és de color blaugrana (5-0)

L'èpica s'ha citat aquest dia de Reis al Camp Nou. Eye of the tiger de Survivor, sonava pels altaveus. Les jugadores del Barça sortien a escalfar. Una escena que es repeteix partit rere partit a l'Estadi Johan Cruyff, aquest cop s'ha donat en un escenari més imponent. Davant de més de 97.000 seients buits, les jugadores dirigides per Lluís Cortés han trepitjat la gespa del Camp Nou per primer cop en la història del femení blaugrana. Com ja va dir el seu tècnic a la prèvia, els Reis d'Orient els han portat un regal enorme. Commemorant els cinquanta anys del primer –i únic– partit de l'equip a l'estadi, el derbi contra l'Espanyol de la catorzena jornada de la Primera Iberdrola ha canviat per un dia Sant Joan Despí per Barcelona.

Al Camp Nou tot sembla excepcional. La sortida del túnel de vestidors, l'himne sonant quan les jugadores –ja uniformades– sortien a la gespa precedides de les col·legiades, la foto de rigor... Amb el neguit (i el fred) al cos de les 22 jugadores al verd, l'àrbitre ha assenyalat l'inici del partit. Des dels primers instants, l'esfèrica i el domini territorial han sigut de color blaugrana. Tanmateix, el plantejament defensiu de l'Espanyol ha complicat, d'entrada, l'encert del Barça.

L'Espanyol no ha aconseguit controlar l'esfèrica

La primera gran ocasió ha sortit de les botes de Mariona als 8 minuts de joc, sense que el xut veiés porteria. Aitana Bonmatí i Melanie Serrano també han tingut rematades clares, però sense fortuna. No ha sigut fins al minut 25 que l'Espanyol ha aconseguit controlar uns instants del matx i ha arribat a la porteria de Sandra Paños amb un xut de Laura que la portera d'Alacant ha pogut aturar sense gaires problemes.

Quan semblava que seria el primer cop en tota la temporada que les blaugranes marxarien al descans amb el comptador a zero, ha aparegut Alexia Putellas. Havia de ser ella. La de Mollet va ser la primera a marcar quan el Barça es va estrenar al Cruyff i ella ha sigut l'encarregada d'obrir la llauna i fer el primer gol oficial de les blaugranes a les porteries del Camp Nou. En l'últim sospir abans de la mitja part, la capitana ha rematat de cap un córner i ha enviat l'esfèrica al fons de la xarxa sense que Quesada pogués fer res per evitar-ho. La rauxa ha esclatat entre les jugadores blaugranes, que han acabat per terra celebrant la diana de Putellas. Eren conscients que estaven fent història.

El gol de Melanie, recompensa a tota una trajectòria

Al segon temps les forces s'han desigualat. Sense la tensió d'haver d'obrir el marcador, l'equip de Cortés ha sortit més alleugerit i se l'ha vist passar-s'ho bé. No han passat ni cinc minuts de la segona meitat i Marta Torrejón ha fet el segon gol de l'enfrontament. Aprofitant un mal refús de la defensa perica a rematada d'Aitana, la lateral ha creuat un xut potent i ha desfet les teranyines de l'escaire dret de la porteria de Quesada.

El tercer ha emanat de les botes de Melanie Serrano, com si d'un regal es tractés. La històrica jugadora blaugrana, que fa 17 temporades que vesteix la samarreta culer, ha enviat la pilota com un míssil dins de la porteria. Quan ha xocat contra la xarxa, un crit d'eufòria s'ha sentit a tot l'estadi, mentre corria a la banda i s'abraçava a les seves companyes. Un gol històric que fa justícia a una jugadora de rècord.

651x366 Camp Nou / CRISTINA CALDERER Camp Nou / CRISTINA CALDERER

En els minuts finals i amb Martens, Leila i Hermoso a la gespa, el Barça ha continuat perenne a l'àrea blanc-i-blava. Ha sigut la neerlandesa la que, a vint minuts del final, ha fet el 4-0 amb un cop de cap gairebé d'esquena. La davantera ha signat així el seu quarantè gol des que milita com a blaugrana, però encara hi ha hagut més temps per arrodonir el marcador. En una acció col·lectiva, Crnogorcevic ha aconseguit acompanyar un xut de Mapi des del lateral de l'àrea gran i ha sentenciat el matx.

Amb el xiulet final, els ulls han marxat cap a les grades. Tot i estar buides, han acollit el dia en què les jugadores de Cortés han tornat a ensorrar un mur. El Barça segueix imbatut, sentenciant partits amb gran marge de gols i amb la Champions en el punt de mira. Ara una altra fita ha caigut i la gespa del Camp Nou ja les coneix. Tant de bo aquestes nits de futbol a l'estadi culer es repeteixin més sovint.