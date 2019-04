La Fiscalia no accepta l’absolució de Sandro Rosell

Des que el tribunal de l’Audiència Nacional va deixar en llibertat Sandro Rosell, l’expresident blaugrana s’ha anat trobant amb amics i coneguts que no s’estaven de felicitar-lo. Ahir les mostres de felicitació encara van ser millors. “Li preguntaves com estava i ell responia «lliure»”, explica un d’ells, revelant la reflexió que feia Rosell al cap d’uns minuts de conversa: “M’he passat gairebé dos anys fotent-me cops de cap contra la paret, preguntant-me què he fet per ser aquí tancat. I només hi ha una resposta: haver sigut president del Barça”. Una teoria de la conspiració que el seu entorn accepta plenament i que dimecres, amb l’absolució decretada per l’Audiència Nacional, encara guanya més força.

Però no tothom hi està d’acord. Concretament la Fiscalia, que va decidir recórrer la sentència absolutòria contra Rosell, el seu soci Joan Besolí i els altres quatre acusats en l’operació Rimet per un suposat cas de blanqueig de capitals i corrupció entre particulars. L’acusació pública manté que les operacions financeres anaven acompanyades de comissions il·legals que es blanquejaven posteriorment a Andorra, i per aquest motiu creu que és “raonable” tirar endavant el procés pel qual demanava penes de fins a sis anys per a Rosell.

La Fiscalia pretén que el tribunal accepti la seva versió dels fets, i no la dels acusats, com finalment va fer en la sentència en primera instància. I considera que la sentència legitima perfectament el recurs. Un estira-i-arronsa, doncs, que continuarà d’aquí uns mesos al Suprem. En paral·lel, els advocats de Rosell i Besolí continuen estudiant la possibilitat de demanar una indemnització. Però hauran d’esperar que la sentència sigui ferma.

Un recurs esperat

La decisió de la Fiscalia no va agafar per sorpresa els advocats dels acusats. De fet, ja s’ho esperaven. Això sí, Andrés Maluenda, advocat de Rosell i Besolí, està segur que l’absolució dels seus clients serà definitiva. “És una sentència molt tancada, basada molt en els fets i poc en la interpretació”, comentava. En declaracions a TV3, el lletrat anava més enllà: “La Fiscalia ha explicat un relat i aquest cas no ha quedat provat. La defensa ha explicat un relat alternatiu i aquest és el fet que ha quedat provat. No és que sigui no culpable, és que és innocent. Això dificultarà molt la viabilitat del recurs”, afegia, destacant que el tribunal havia acceptat totes les proves -fins i tot les que havia demanat que fossin retirades- i que, malgrat això, la sentència va ser absolutòria. A més, Maluenda va ser crític amb la jutge Carmen Lamela, instructora del cas, per haver “acceptat sense qüestionar” tots els escrits de la Fiscalia que, després del judici a l’Audiència Nacional, han acabat amb la no culpabilitat dels acusats.

Mentrestant, Sandro Rosell continuava festejant ahir una resolució judicial que posa punt final, almenys de moment, al malson que el va tenir 21 mesos privat de llibertat. L’expresident blaugrana, amb tot, ha decidit no fer cap declaració pública fins que la sentència no sigui ferma. Així, va rebutjar fer comentaris davant l’allau de periodistes que l’esperaven a l’entrada del seu domicili, i es va limitar a dir que estava “molt bé” i “feliç” per l’absolució.