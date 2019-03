Florentino, la trituradora de tècnics

Santiago Solari ja és història al Reial Madrid. Florentino Pérez afegeix un altre nom a la seva llarga llista d’entrenadors acomiadats i recupera per a la causa Zinedine Zidane, que se’n va anar el maig passat amb tres Champions sota el braç i intuint que tot el que venia feia massa pujada. Aleshores el francès es convertia en el primer entrenador que decidia per voluntat pròpia el moment d’abandonar el vaixell durant els mandats de Florentino; ara es converteix en l’únic que repeteix el repte.

I és que durant les dues etapes en què Florentino ha estat al capdavant de la nau madrilenya, els entrenadors han anat caient l’un darrere l’altre, alguns d’ells precipitats per estocades blaugranes, com en els casos recents de Lopetegui i Solari. Fins a 14 tècnics ha contractat per a la banqueta del Bernabéu des que va guanyar les eleccions el 2000. La seva primera víctima va ser Vicente del Bosque, el 2003, substituït per Carlos Queiroz, fins llavors segon de Ferguson al Manchester United.

Una temporada en blanc va ser suficient per decidir que el tècnic havia de canviar. L’escollit llavors va ser Camacho, que en va tenir prou amb tres setmanes per adonar-se que el Madrid dels galàctics era indomable. Sense ningú al timó poc abans de començar la temporada, Florentino va fer seure a la banqueta Mariano García Remón, un pedaç que a mig curs va descosir per posar-n’hi un altre, Wanderley Luxemburgo, que també va conduir l’equip la temporada següent sense aportar cap títol a les vitrines.

Juan Ramón López Caro va ser l’últim entrenador del primer mandat que es va acabar, sense èxit, el 2006. Però Florentino Pérez va tornar al club el 2009 i va fer una aposta per un tècnic que havia brillat amb llum pròpia al Vila-real, Manuel Pellegrini. Una temporada després, i marcat per l’eliminació a la Copa contra l’Alcorcón, el president blanc va optar per José Mourinho com a antídot contra el Barça de Pep Guardiola, que estava dominant el panorama futbolístic sense cap mena de discussió.

La crispació que va provocar el portuguès li va acabar tornant com un bumerang i, malgrat aconseguir competir contra el conjunt barceloní en alguns moments, les relacions es van tensar tant que Florentino va voler tornar a la calma amb Carlo Ancelotti, amb qui va aconseguir guanyar la tan desitjada décima. Això va donar aire al president, però una temporada més tard l’italià cedia el seu lloc a Rafa Benítez, que va durar pocs mesos, i va deixar el club en una situació delicada que va reconduir el mateix Zidane. La seva decisió de plegar dues temporades i mitja després va agafar tothom per sorpresa. Gairebé tanta sorpresa com la que ha generat ara amb la decisió de tornar.