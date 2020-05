Víctor Font: "Xavi serà el pal de paller del Barça en el futur"

El covid-19 no atura la cursa electoral al Barça. Víctor Font, de moment l'únic soci que ha dit obertament que s'hi vol presentar amb la candidatura Sí al Futur, tenia previstos aquests dies uns quants actes amb penyes que no ha pogut fer, així que ha fet una trobada virtual en què es van connectar aficionats de tots els continents. Però les eleccions es decidiran amb els vots dels socis i la major part d’ells viuen a Catalunya, motiu pel qual Font vol continuar difonent el seu missatge els mesos vinents, ara que ha vist com les crítiques a la directiva quedaven repartides per la sortida del club d’Emili Rousaud, que va generar un enrenou mediàtic quan va criticar el club dient que "algú ha ficat la mà a la caixa".

Font defensa la necessitat de tancar una etapa del club marcada per guerres internes i mirar cap al futur, fent "foc nou". Així, va recordar: "Fa set anys que treballem en aquest projecte transversal per transformar el model de gestió del club. No tenim absolutament ningú al darrere, només talent barcelonista. Si una ciutat vol ser candidata a acollir uns Jocs Olímpics, no ho pot anunciar sis mesos abans de l'elecció. Primer ha de formar un equip i presentar un pla d'acció. Això és el que estem fent amb Sí al Futur", va explicar. I va recordar que no tenia el suport de Jaume Roures, ni que decidiria al final d’any si es presentava o no, com Laporta.

Font, per cert, va explicar que creia que hi haurà "un candidat continuista" de Bartomeu, tot i que segurament serà algú que ara mateix és fora de la junta. La crisi causada pel covid-19 és vista com una bona oportunitat per a Font, que ja afirmava abans d’aquesta època que calia optar per "la transformació del model de club i de gestió que cal".

Preguntat per l'àrea esportiva, Font va insistir que el futur passava per Xavi Hernández, que hauria de ser el "pal de paller" del Barça. Xavi i Font mantenen una bona relació i l'actual tècnic de l'Al-Sadd ha comentat alguna vegada que el granollerí seria un bon president.