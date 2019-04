Fontajau, primer escenari de la semifinal catalana

L’Spar Citylift Girona i el Cadí La Seu disputaran avui (19 hores, Esport3) a Fontajau el primer partit de les semifinals de la Lliga Dia de bàsquet femení, una eliminatòria al millor de tres partits. “El grup humà que tenim és excepcional”, explicava Bernat Canut, entrenador de l’equip lleidatà, que va aconseguir classificar-se per jugar les semifinals després de superar en els quarts de final el Guipúscoa (2-1), amb un últim partit decidit a la pròrroga per 80-78 al pavelló de la Seu d’Urgell. L’Uni Girona, en canvi, va imposar-se a la seva sèrie de quarts de final fàcilment a l’RPK Araski (2-0).

Aquest serà el cinquè enfrontament aquesta temporada entre els dos equips, segon i tercer a la lliga regular, amb un balanç de tres triomfs per a l’Spar Citylift, que va imposar-se al Cadí a la final de la Lliga Catalana, al partit de Lliga a Fontajau i a la semifinal de la Copa de la Reina a Vitòria. En el partit de la lliga regular a la Seu d’Urgell, però, es va imposar un Cadí que es fa fort quan juga com a local, com va demostrar als quarts de final dels play-off pel títol. El segon partit de la final es jugarà dijous vinent a la capital de l’Alt Urgell i, si cal jugar-ne un tercer, seria diumenge 28 d’abril a Girona.

L’altra eliminatòria enfrontarà el Perfumerías Avenida de Salamanca, campió de Lliga en les tres últimes edicions, i el València Basket (20 hores, Teledeporte).