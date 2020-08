La posada a punt dels pilots, en mans catalanes

Quan s’apaguen els semàfors, el cotxe i el pilot es queden sols a la pista. Tant el rendiment del monoplaça com la capacitat del pilot de dirigir-lo són determinants per a l’èxit de tota una escuderia. Però no tot es decideix en aquesta hora i mitja que acostumen a durar els Grans Premis de F1. Una minuciosa preparació prèvia és imprescindible si es pretén arribar en el millor estat de forma a l’hora de la veritat.

Dels vint pilots que conformen la graella del Mundial de Fórmula 1, dos tenen preparadors físics catalans. Xavi Martos, preparador físic del pilot de Racing Point Sergio Checo Pérez, i Aleix Casanovas, performance coach de George Russell (pilot de Williams), van haver de redibuixar la seva manera de treballar després de la implementació de les mesures sanitàries arran del coronavirus. “Ara vas directament al motorhome o a l’hotel, i d’allà a la pista. Amb mascareta sempre i sense tenir gaire contacte ni amb el teu assistent ni amb el pilot, només el just per treballar amb precaució. Hi ha una mica de por perquè has de mantenir la distància i tu has d’estar en contacte per fer els exercicis”, explica Martos.

A més, no només els canvis fets durant el Mundial han afectat la preparació física dels pilots. Els mesos d'incertesa des que es va suspendre el Mundial el 13 de març –abans de disputar els primers entrenaments lliures del Gran Premi d’Austràlia– han portat a viure realitats molt diverses als diferents equips. “Jo visc a Anglaterra i el George també. Vam decidir que ell aniria a casa dels seus pares, en un poble de fora de Londres, més que res per seguretat. En aquell moment ens deien que aniríem a córrer a Bakú en un mes i mig, i vam decidir estar amb les famílies una setmana. Vaig anar allà i va ser quan a Anglaterra va canviar tot i va haver-hi confinament. Vaig estar dos mesos a casa seva amb la seva família, i entrenant-lo no només a ell sinó a tothom”, explica Casanovas.

651x366 Xavi Martos donant indicacions al Checho Pérez Xavi Martos donant indicacions al Checho Pérez

En canvi, la situació viscuda al box de Racing Point ha sigut totalment oposada. “Jo vaig anar a casa i ell a casa seva. Vam fer coses per videotrucada durant dos mesos. Vaig ser un dels primers que va poder sortir del país per anar amb ell a Mèxic. Quan vaig arribar, vaig tornar a confinar-me quinze dies perquè venia d’Espanya. Vam fer la segona pretemporada i, ara que ha començat la temporada, el Checo va donar positiu a Anglaterra i jo, per haver estat amb ell, torno a estar confinat”. El positiu per coronavirus de Checo Pérez ha sigut el primer d’un pilot de F1 i l’ha obligat a estar confinat i aïllat fins al negatiu, aquesta setmana, que li permetrà córrer en el Gran Premi al circuit de Catalunya.

En una bombolla fins al novembre

No només és excepcional com s’està desenvolupant el Mundial; el format de la competició també ha canviat. En l’edició d’enguany les curses estan molt més condensades en el calendari i fins a tres Grans Premis es podrien disputar de manera consecutiva, sense una setmana de descans entremig, com era habitual. “Hi ha àrees en què ens ajuda fer tantes curses seguides i d'altres en què no. Quan fa molta calor, si estem més en forma, ho tolerem millor. Passa el mateix amb la fatiga mental. Sí que perdem coses però en altres guanyem”, es mostra optimista Casanovas.

Des de la FIA s’ha intentat crear un ambient segur que anomenen la bombolla, és a dir, l’aïllament total de tothom que no pertanyi al circuit del Mundial. “Som 2.500 persones que anem amunt i avall. Demanar això és complicat. Però, al final, les nostres feines depenen del fet que això tiri endavant”, confessa Casanovas. “Al final som un circ ambulant i anem tots junts a tot arreu. Som una família, i ara aquesta família s’ha disgregat en petites famílies de cada equip i fins i tot dins mateix. Els mecànics només estan amb els mecànics, el pilot va per una altra banda... És la bombolla en la qual estem”, reflexiona Martos.

Aquesta separació entre “famílies” els ha pres els moments del cafè. Són molts els catalans que formen part del món de la F1 i, com explica Casanovas, tots fan pinya. “Tothom té ganes de xerrar perquè parlem tot el dia en anglès. Al final tens aquesta necessitat de parlar en la teva llengua materna i et sents més proper. És divertit trobar-se amb ells”.