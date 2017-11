El Fraikin Granollers és tercer en una Asobal liderada pel Barça Lassa

El Fraikin Granollers s'ha enfilat fins a la tercera posició de la Lliga Asobal d’handbol després de guanyar per 29-30 a la pista de l’Avia Puente Genil, en el primer dels dos partits de lliga d’aquesta setmana. El lituà Rolandas Bernatonis, amb 10 gols, ha liderat l’atac granollerí. El Fraikin va guanyar un dels primers tres partits de lliga, però ara viu un moment dolç de joc.

La Lliga la lidera amb comoditat un Barça Lassa que s'ha passejat per la pista del Bidasoa d’Irun, on ha guanyat per 25-34, amb 7 gols de Syprzak i tres de l'islandès Pálmarsson, que s'ha estrenat com a golejador a la Lliga. Els homes de Xavi Pascual han guanyat els 9 partits jugats fins ara. Aquest cap de setmana el Barça visita precisament Granollers.