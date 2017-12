El bitllet del Fraikin Granollers per a la Copa Asobal passa per Guadalajara

Les opcions del Fraikin Granollers de ser present a l'edició d'aquest any de la Copa Asobal, que se celebra aquest cap de setmana, passa per guanyar el Guadalajara.

Les dues victòries de la setmana passada del conjunt vallesà davant del Zamora i del Benidorm i les derrotes a domicili en l'última jornada de l'Anaitasuna i del Guadalajara han fet que el conjunt d'Antonio Rama depengui d'ell mateix per aconseguir la classificació per a la competició copera.



Això sí, per fer-ho realitat, haurà de treure profit de la visita aquest dimecres (20.30 h) al poliesportiu David Santamaría de Guadalajara, on els 'alcarreños' van aconseguir l'enorme gesta d'empatar amb el Barça de Xavi Pascual i trencar així la ratxa de 133 victòries consecutives dels blaugranes.



Una victòria asseguraria als de Rama ser a Lleó, com a segons o tercers, depenent del resultat que obtingui l'Anaitasuna contra el Zamora, encara que un empat també els podria valdre, amb la condició que el Ciudad Encantada no aconsegueixi la victòria a la pista de l'Osca.



D'altra banda el Barça no haurà de patir en la quinzena jornada per ser, un any més, a la Copa Asobal. Els de Xavi Pascual, líders indiscutibles a 8 punts del segon classificat, ja fa setmanes que van certificar la classificació.

El conjunt blaugrana tancarà aquest dimecres (20.30 h) la primera volta visitant la difícil pista del Teucro de Pontevedra, tot just 48 hores abans de participar a la Copa Asobal. Després de recuperar sensacions golejant el segon classificat, l'Anaitasuna, al Palau (38-26), els homes de Xavi Pascual volen aparcar amb una victòria la competició domèstica fins al febrer perquè els jugadors s'incorporin cadascun a la seva selecció de cara a disputar l'Europeu de Croàcia.

Almenys una dotzena de jugadors del Barça, sis dels quals amb la selecció espanyola, disputaran la competició continental i amb prou feines tindran descans de cara al retorn a la Lliga de Campions, en una situació complicada per als de Xavi Pascual després de sumar 3 derrotes i 2 empats en 10 jornades, resultats que els situen en la tercera posició del seu grup.