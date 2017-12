El Fraikin Granollers derrota el Zamora amb una gran actuació de Marc Guàrdia

El Fraikin BM Granollers ha aconseguit derrotar el cuer, el MMT Seguros Zamora (30-23) en un partit marcat per la bona actuació dels porters.

El conjunt català ha portat la iniciativa des de l'inici però no ha aconseguit avantatges més grans per culpa de la gran actuació del porter del Zamora, Carlos Calle. El porter visitant, amb un encert per sobre del 40% d'encert, ha donat vida als cuers.

Un contraatac culminat per Édgar Pérez -màxim golejador de la primera meitat amb cinc gols- ha portat el Fraikin a un avantatge de quatre (13-9), però amb l'exclusió de Jorge Silva, el Zamora ha reaccionat (13-11).

A la segona part ha brillat Marc Guàrdia. El porter del planter del Fraikin BM Granollers ha acabat amb 11 aturades, claus per trencar el partit i assegurar un nou triomf d'un equip que venia de perdre a la pista de l'Ademar.