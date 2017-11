El Fraikin Granollers vol tornar d'Hongria amb la classificació per la fase de grups de la Copa EHF al sac

El Fraikin Granollers defensarà a Hongria aquest dissabte (18.00 hores), el resultat aconseguit en el partit d'anada del duel de la Copa EHF contra el KSE Balatonfüredi. L'equip vallesà busca estar per quarta temporada consecutiva en la fase de grups de la Copa EHF. A l'anada, va guanyar per 7 gols (28-21).

L'equip d'Antonio Rama, després d'una gran segona meitat al Palau d'Esports diumenge passat, va aconseguir una diferència més àmplia del que podia esperar abans de començar el partit, però que no volen considerar encara definitiva. "És un bon marge de maniobra, però no sabem el que ens trobarem a la seva pista", ha assegurar el tècnic del Fraikin al final del partit d'anada.

Rama no només va destacar la diferència de gols, sinó també el fet d'haver encaixat tan sols 21 gols. "Això significa que hem defensat molt bé i que si allà en atac estem com de costum, arribarem a aquesta xifra", ha afirmat. El tècnic català sap que el Balatonfüredi haurà de prendre riscos en algun moment si vol remuntar l'eliminatòria i està preparat per a les variants que pugui oferir l'equip hongarès.

"Sabem que a la lliga utilitza l'atac de 7 contra 6 i en una eliminatòria com aquesta encara pren més sentit que la utilitzin", ha assegurat Antonio Rama, conscient que al tercer classificat de la lliga hongaresa, a la seva pista, no se'l pot donar encara per mort. "Sortirem a la pista amb la intenció de guanyar el partit, com sempre fem, perquè intentar jugar pensant en l'avantatge que tenim és molt perillós", ha emfatitzat Rama.

Per al partit de demà, el tècnic del Granollers no podrà comptar amb el central Ian Tarrafeta, que es va lesionar al genoll durant l'entrenament de dijous. En el seu lloc viatja Pol Valera, un altre jove central del planter.

A més, el tècnic del Fraikin ha apostat per Álvaro Ferrer, que va descansar contra el FC Barcelona, per fer dupla defensiva amb Marc García, en detriment d'Albert Pujol, que va tornar a l'equip dimarts passat, contra el Barça, després de deixar en l'oblit la seva lesió a la mà.