El Fraikin Granollers manté vives les esperances a la Copa EHF

El Fraikin Granollers ha aconseguit, per primera vegada aquesta temporada, els tres punts a la fase de grups de la Copa EHF. Amb aquesta victòria per 30-29 enfront de l'Azoty-Pulawy el Granollers es col·loca tercer del grup D amb aquests tres punts. Damunt seu hi ha el Kiel amb un ple de victòries i vuit punts i el GOG amb quatre punts.

El partit ha començat d'allò més igualat fins a arribar al 5-5. A partir d'aquí, els vallesans han agafat embranzida i s'han col·locat 10-6, amb la qual cosa han aconseguit la màxima diferència de tot el partit. El Pulawy ha retallat distàncies, però el parcial de 3-0 a les acaballes de la primera part ha fet que el Granollers marxés al descans amb un resultat favorable (15-12).

Els polonesos, conscients que una derrota els deixaria pràcticament eliminats de la competició, han premut l'accelerador en el segon temps. Quan faltaven quinze minuts per al final, el Pulawy ha posat la igualtat al lluminós del Palau (20-20). Des d'aquest moment, el partit s'ha convertit en un atac-i-gol constant. Els catalans han controlat el ritme del partit fins al 24-24, quan han anat a remolc. A dos minuts del final, una errada en atac dels polonesos i el gol de Mamadou Gassama han tornat a capgirar el marcador. El Granollers ha sabut controlar el resultat en el tram final fins al 30-29 definitiu.