El Fraikin Granollers cau a la pista del Wacker Thun (26-23)

El Fraikin BM Granollers s'ha encallat a la segona meitat i ha perdut a la pista del Wacker Thun de Suïssa (26-23) en el tercer partit de la fase de grups de la Copa EHF.

El Fraikin ha començat manant des del gol inicial de Rolandas Bernatonis, però els homes d'Antonio Rama no s'han escapat mai. Amb la defensa a la zona central dels suïssos molt compacta, el Fraikin no aconseguia fer arribar pilotes a Adrià Figueras, però Bernatonis i Àlex Márquez han marcat diferències des de la distància.

El conjunt català ha arribat a disposar de dos gols d'avantatge (3-5) al minut 10, amb una pilota per posar-se tres gols per davant, però una pèrdua de pilota i un ràpid contraatac culminat per l'extrem Thomas Lanz han escurçat les distàncies. El Fraikin ha tornat a situar-se amb dos gols de marge (6-8) i si l'avantatge no ha estat més gran ha estat per les aturades de Mark Winkler.

Al descans, el Fraikin guanyava 11-12, però a la segona part el Wacker s'ha posat per primer cop per davant. Amb permissivitat de la parella arbitral en els contactes, els suïssos s'han escapat (21-19 i 25-23).

Amb aquesta derrota, el Chambéry queda com a líder del grup, seguit pel Granollers. El Wacker Thun i el Azoty-Puławy polonès estan empatats a 2 punts.