El Fraikin Granollers afronta un duel de nivell contra el KS Azoty-Pulawy

El Fraikin BM Granollers rep aquest diumenge al Palau d'Esports (19:00 hores) el KS Azoty-Pulawy polonès, un equip amb el qual el conjunt vallesà haurà d'evitar el cos a cos per la contundència física del rival centreeuropeu.

L'actual líder del grup D de la Copa EHF arribarà a Granollers després de derrotar el Wacker Thun suís (31-29) en la primera jornada i després de derrotar al cuer de la lliga polonesa, el Szczecin, per dues vegades en dos dies -a la lliga (19-28) i a la copa (24-38)-.

Un conjunt, el polonès, amb molta experiència a les seves files i amb un físic aclaparador. "El nostre punt fort és la defensa, però en aquest cas notarem molt desgast per poder parar el seu poderós atac. A més, en atac haurem de moure molt ràpid la pilota per intentar descol·locar-los i trobar zones menys denses, doncs pel centre serà molt difícil entrar", ha explicat el tècnic del Fraikin Antonio Rama. Si bé és un equip amb poques variants tàctiques, explota perfectament els seus punts forts. "Defensivament són molt durs, contacten molt, i en atac tenen bons llançadors, juguen bé amb el pivot i els extrems corren molt bé al contraatac", assegura Rama.

L'exjugador d'Ademar i Port Sagunt Nikola Prce i el jugador de Chambéry durant la Final Four de fa dues temporades, Marko Panic, són les cares conegudes per als vallesans.

"Malgrat la seva veterania -37 anys-, Nikola Prce manté un llançament molt potent, i Bartosz Jurecki, el seu pivot -39 anys-, si rep per davant, sempre anota o treu una pena màxima", afegeix el tècnic de l'equip català.

"L'equip està en una molt bona dinàmica i es tracta de mantenir-la tant de temps com sigui possible. És cert que estem patint per treure els partits, però l'equip va saber jugar a remolc i solucionar errors a temps per vèncer a Valladolid", assumeix el tècnic.

A la lliga Asobal, els vallesans van vèncer l'Anaitasuna amb el temps complert i van remuntar contra Recoletas Atlètic Valladolid per imposar-se per la mínima al final, i a l'EHF van aconseguir frenar l'empenta del Chambéry en la segona meitat per treure un punt. Resultats ajustats però molt positius per a un conjunt que intentarà assaltar el lideratge del grup en cas de victòria.

Per al partit, Rama disposarà de tota la plantilla al complet per poder elegir als 16 que entraran en la convocatòria, encara que Marc Cañellas -grip- i Albert Pujol -contusió en el nas- arribaran una mica tocats. EFE