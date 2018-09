França, sense pietat d'Espanya a les semifinals de la Copa Davis

França jugarà per tercer any consecutiu la final de la Copa Davis de tenis, després de derrotar Espanya a Lilla per un clar 3-0. El rival dels francesos, vigents campions, serà el guanyador del duel entre Croàcia i Estats Units. De moment, els croats guanyen per 2-1.

Després del triomf de Benoit Paire i Lucas Pouille sobre Pablo Carreño i Roberto Bautista divendres als duels individuals, el doble format per Julien Benneteau i Nicolas Mahut no ha tingut pietat de de Marcel Granollers i Feliciano López, derrotant-los en tres sets: 6-0, 6-4 i 7-6.