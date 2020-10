Francisco, el tècnic amb la personalitat que el Girona necessitava

Tenir un bon entrenador no és el mateix que tenir un entrenador. L’arribada de Francisco a Montilivi ha significat un canvi de tendència per a un Girona que s’aferra a la competitivitat. I aquest és el primer símptoma d’una recuperació esportiva que, si no es confirma, no serà per la falta d’energia d’un tècnic que ha caigut dempeus. Els gironins visiten el Lugo (19 hores, Movistar LaLiga) després de sumar dos triomfs que han apagat el foc provocat per començar la Lliga amb dues derrotes i la plantilla per fer. Francisco pot enllaçar la tercera victòria consecutiva, una fita que cap entrenador (Eusebio, Unzué, Moreno i Martí) ha aconseguit des del comiat de Pablo Machín.

“Seguim sent humils i realistes. I malgrat que gaudim de les victòries, mantenim la calma i no podem oblidar què cal fer per continuar en la mateixa línia. Seria reconfortant guanyar un tercer partit sabent que encara en tenim dos de pendents”, confessa l’andalús, a qui no li cal alçar la veu perquè se l’escolti. Amb personalitat, quan calia fer-ho ha reconegut que el vestidor coixejava, que va haver de passar-se l’últim dia de mercat fent trucades pregant perquè algú vingués i no dubta que a Segona, per tenir èxit, s’ha de saber patir. Una qualitat que el Girona ha ensenyat en els últims duels, guanyant per la mínima i deixant la porteria a zero.

Davant l’allau de partits que hi ha a l’horitzó (quatre en quinze dies), tothom tindrà l’oportunitat de demostrar que el fons d’armari és de qualitat. “Hem de tenir present que hi ha nois que fa sis o set mesos que no tenen continuïtat i necessiten un temps. Hi haurà canvis perquè n’hi ha d’haver, però veig les cares dels futbolistes i tenen ganes de participar, això per a un entrenador és fantàstic”, afegeix Francisco valorant les alternatives de les quals disposa. “Comptem amb la possibilitat d’utilitzar diferents sistemes, el rendiment dels futbolistes ens fa ser millors. M’ho estan posant difícil i això a la llarga serà beneficiós per a l’equip, perquè surti qui surti, respon”. El Girona té les absències de Juanpe, Stuani –s’espera que torni aviat–, Aday i Muric per lesió, i Couto, que marxa amb la selecció del Brasil.

50% de triomfs a la banqueta

Francisco ha guanyat la meitat de partits que ha dirigit al Girona: dels catorze disputats, n’ha guanyat set, n’ha empatat tres i n’ha perdut quatre. Un dels que no va guanyar precisament va ser a Lugo, on els blanc-i-vermells es van acomiadar el curs passat de les poques opcions que quedaven d’ascens directe. Unes opcions que es van allargar fins a la final del play-off i no haurien estat possibles sense el fitxatge del tècnic, que també té el mèrit de saber obtenir els tres punts sense Cristhian Stuani: en els tres cursos anteriors, amb la baixa de l’uruguaià, el Girona només havia guanyat quatre partits, i aquest curs ja suma dues victòries. Un motiu més per a l’esperança. “Hem encertat portant jugadors al seu lloc, perquè ell no podrà estar sempre al mateix nivell. Tothom està obligat a marcar gols”, finalitza el tècnic.