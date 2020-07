Rufete: "Clar que tinc responsabilitats. Fixa't si en tinc que sóc aquí"

"L'equip està molt fotut. És normal. És una situació que ningú vol viure. Ja els he dit que ens queden tres partits, que cal continuar creixent i que el que han fet avui és el que volem ser", ha explicat Franscico Rufete després que l'Espanyol confirmi el seu descens a Segona Divisió. Després de perdre el derbi al Camp Nou, Rufete ha sortit en roda de premsa "a donar la cara" i ha admès que és un dels responsables de la situació que està vivint el club blanc-i-blau: "Tinc responsabilitats. Fixa't si en tinc que sóc aquí. Jo sóc d'eludir poc la responsabilitat. Sóc aquí perquè els jugadors sàpiguen que el que dono la cara sóc jo".

Tot i la derrota, Rufete ha valorat la feina feta avui pels seus jugadors. "Cal reflexionar moltes coses però estic molt orgullós de l'equip d'avui, i parlo d'avui. Avui l'Espanyol no ha tingut cap recompensa i se la mereixia", ha explicat. L'entrenador blanc-i-blau ha admès que la situació és difícil per tothom i que cal tenir present l'exemple que ha donat al derbi els seus jugadors.

El tècnic ha aprofitat la roda de premsa també per parlar del futur del club i dels objectius que tenen d'ara en endavant. "L'exemple que han donat els jugadors cal agafar-lo per a construir futur. Cal construir-ho units i junts. És una gran oportunitat per a construir un nou Espanyol i per a lluitar. Des del club hem de fer un pas endavant per a estar amb la gent i donar la cara perquè la donarem al màxim perquè el club torni a primera divisió. Treballarem durament per a la nostra gent amb la intenció de ser millors perquè no succeeixi això i aconseguir l'objectiu de tornara Primera perquè la nostra gent se senti orgullós", ha conclós Rufete.