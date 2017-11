Froome buscarà imitar Hinault i Merckx al Giro del 2018

El britànic Chris Froome (Sky), guanyador del Tour de França, va confirmar ahir la seva participació a la 101a edició del Giro d’Itàlia, que es disputarà entre el 4 i el 27 de maig amb sortida a Jerusalem i arribada a Roma. Si durant les últimes setmanes el fet de viure les tres primeres etapes a Israel va endur-se els titulars, a la presentació d’ahir a Milà va ser Froome qui va atreure tota la informació en confirmar la seva presència.

El líder de l’equip Sky doncs, participarà el 2018 tant al Tour de França com al Giro, amb la intenció de guanyar la tercera gran prova consecutiva en un any, doncs també va guanyar la Vuelta, fet que el convertiria en el primer corredor des de Bernard Hinault, el 1983, a guanyar les tres grans proves en 12 mesos. Hinault i Eddy Merckx són els únics ciclistes que han guanyat de forma consecutiva les tres proves grans. “Aconseguir la tercera prova gran en un any i el primer Giro és una gran motivació per a mi”, va afirmar Froome en un vídeo des d’Austràlia, on va recordar que va viure tres anys a Itàlia, motiu pel qual sent aquesta cursa com una prova especial.

El Giro 2018 tindrà jornades dures de muntanya l'última setmana, amb finals al Zoncolan, el Sappada, el Prato Nevoso i la pujada sobre terra, en una carretera sense asfaltar, del Colle delle Finestre. A diferència d’altres anys, el final serà a Roma, no pas a Milà.