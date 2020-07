El Fuenlabrada anuncia 12 nous casos de coronavirus

El Fuenlabrada va anunciar ahir 12 nous positius de coronavirus per ampliar la xifra total als 28 casos després de l’última onada de tests PCR. Les dades accentuen el serial a tres bandes entre l’equip, la Lliga de futbol professional i el Consell Superior d’Esports, que demana responsabilitats. “Quatre dels afectats són a Madrid i no van tenir cap contacte des del partit contra l’Elx el 17 de juliol. Els altres vuit nous casos donaven negatiu des de dissabte 18 i, passats vuit dies i tot i estar aïllats a les seves habitacions els últims sis dies, avui els resultats han donat positiu”, explica el comunicat que va emetre el club madrileny, i assegura que es tracta d’un context de nous positius i de rebrots, amb casos de professionals que ja havien superat anteriorment la malaltia. “A més, entre els 12 nous casos hi havia dues persones amb anticossos per haver superat ja el coronavirus i, en canvi, han donat positiu en aquest últim test”, matisava.

Un cas en la fase d’ascens a 2a B

La crisi del coronavirus en clau futbolística va afectar ahir també la Federació Espanyola (RFEF), que va haver d’ajornar el partit de promoció d’ascens a Segona B Portugalete - Sestao River hores abans de disputar-se per un cas positiu a les files del conjunt del País Basc. “Minuts abans de les 14.00 hores de la tarda hem tingut coneixement a través de la Federació de Futbol Basca que en l’entorn pròxim d’un jugador del Club Portugalete hi ha hagut un positiu en coronavirus”, informava la RFEF. El club, per la seva banda, va voler matisar que el jugador afectat “es troba bé i sense cap símptoma” i que cap altre professional del seu organigrama presenta cap indici que convidi a pensar en més casos.