El Fuenlabrada perd a la Corunya i cau del ‘play-off’

El Fuenlabrada no jugarà el play-off d’ascens a Primera Divisió per primer cop a la seva història. L’equip madrileny, epicentre d’una polèmica esportivo-sanitària que batega des de fa 19 dies, va perdre ahir a la Corunya (2-1) contra un Deportivo ja descendit. Els de José Ramón Sandoval, que amb un empat en tenien prou per assolir l’objectiu i van afrontar el partit amb només set professionals a l’onze, van patir una remuntada dolorosa. Van dominar la primera part, però a la segona van cedir terreny per acabar arruïnant les seves il·lusions davant d’un rival quasi desnonat. De fet, a Riazor, els marcadors van reflectir la postura d’un Dépor només centrat en defensar els seus interessos fora dels camps. “Aquest partit no és de justícia”, s’hi podia llegir.

Pathé Ciss, després d’un mal refús de Jovanovic en una jugada d’estratègia, va avançar el Fuenlabrada a la primera meitat. A la segona, Beauvue, per partida doble, va situar el 2-1 definitiu. L’Elx jugarà la promoció d’ascens.

El Saragossa no es vol concentrar

Sobre la gespa, la temporada regular de Segona Divisió es va acabar ahir, però als despatxos encara seguirà viva perquè hi ha una causa oberta a la justícia ordinària contra el Fuenlabrada, la Lliga i Javier Tebas. Aquesta via, més que la idea remota d’ampliar la categoria fins a 24 equips, és l’última esperança que té el Dépor per no baixar a SegonaB, on no juga des dels anys 80. Si els tribunals condemnen la negligència dels madrilenys, els gallecs podrien salvar-se del descens per la via administrativa i seria el Fuenlabrada qui perdria la seva plaça per jugar a una Segona B que, d’altra banda, podria no reprendre’s al setembre perquè la RFEF no és optimista amb l’evolució de la pandèmia a l’Estat.

Mentrestant, la Lliga ha recomanat als equips que disputen el play-off d’ascens a Primera que es confinin per evitar contagis que endarreririen encara més el desenllaç de la competició. El Girona, únic equip que de moment afronta la promoció net de positius i de polèmiques, ha acceptat la proposta de la patronal i s’ha concentrat a La Vinya. En canvi, el Saragossa, que ha perdut el seu millor jugador -Suárez- perquè el Watford l’ha reclamat, s’ha mostrat contrari a confinar-se perquè creu que la mesura entra en conflicte amb el conveni col·lectiu dels jugadors. D’altra banda, l’Almeria, rival del Girona, va tornar ahir a la feina sense els dos jugadors afectats pel virus i, per ara, sense més casos, ja que les PCR fetes en les últimes hores han donat negatives.