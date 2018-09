Andrea Fuentes, nova seleccionadora de l'equip nord-americà de natació sincronitzada

La catalana Andrea Fuentes, membre de l'equip de natació sincronitzada espanyol durant molts anys, s'ha convertit en l'entrenadora cap de l'equip nord-americà de natació artística, segons ha anunciat 'USA Syncro'. Fuentes, tres vegades olímpica (Atenes, Pequín i Londres) i l'esportista espanyola amb més títols de la història dels Jocs juntament amb Mireia Belmonte, que també acumula quatre medalles, va entrar en contacte amb les nord-americanes després d'entrenar en alguns campus de desenvolupament i tecnificació als Estats Units.

"Estem molt satisfets per donar la benvinguda a una persona amb les credencials d'Andrea Fuentes com a directora tècnica del nostre equip nacional sènior", ha dit Linda Loehndort, presidenta de 'USA Syncro'. L'objectiu de l'equip nord-americà és tornar a estar en l'elit d'aquest esport, del que va arribar a ser un dels grans dominadors.

La catana va guanyar dues medalles de plata en els Jocs de Pequín, una altra de plata en el duo i una més en bronze en els Jocs de Londres. A més va guanyar setze medalles en Mundials i altres tantes en competicions continentals. Es va retirar el 2013 i des d'aleshores ha alternat projectes personals a Espanya i a l'estranger. "Aquesta serà la meva primera vegada com entrenadora cap i estic molt motivada per treballar als Estats Units, el país en el qual va néixer aquest meravellós esport", ha explicat Fuentes en declaracions difoses per la Federació nord-americana.

Fuentes, que parla anglès, francès i italià, és titulada en nutrició i succeeix en el càrrec Lolli Montico, qui deixa el lloc després d'haver dirigit a l'equip nord-americà en els últims tres anys.