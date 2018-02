La Fundació del Barça i Special Olympics animen els clubs a crear seccions Special

L'Auditori 1899 ha acollit un simpòsium sobre la inclusió en els clubs esportius de categories Special, per tal que els esportistes amb discapacitat intel·lectual formin part activa de l'estructura de l'entitat, que d'aquesta forma ajudarà aquestes persones a integrar-se millor a la societat.

El Barça, a través de la seva fundació i en el marc del conveni de col·laboració amb Special Olympics Catalunya, ha animat els altres clubs catalans a formar la seva pròpia secció. I ho ha fet coincidint amb el lliurament dels 9ns Premis Nacionals Special Olympics.

A l’acte s'hi han exposat casos d'èxit amb clubs esportius que ja han fet aquest pas. És el cas de l’equip de bàsquet Barna Màgics, el CN Sabadell, el club de gimnàstica Egiba de Manresa amb l’entitat Ampans, o el Club de Vela Blanes amb el Club Esportiu el Vilar.

El Barça, representat pel directiu Emili Rousaud, ha aclarit que no tenia la seva secció Special per evitar un efecte nociu, ja que la majoria dels esportistes amb discapacitat intel·lectual voldrien formar-ne part. "Passaríem a ser un club exclusiu, i no ho volem", ha justificat Rousaud. En canvi, el club anima els altres a tenir aquesta secció, i durant el simpòsium s'ha detallat el procediment necessari per crear-la.

"Incorporar una secció Special és un projecte del qual totes les parts implicades obtenen aspectes positius. És una acció 'win-win', amb la qual es crea un valor afegit en els clubs ordinaris i es produeix una millora notable en els esportistes amb discapacitat intel·lectual i en les seves entitats", ha dit Àlex Angosto, gerent de la Fundació ACELL, que ha donat suport al simpòsium juntament amb la UFEC, la secretaria general de l'Esport de la Generalitat i l'Associació Catalana de Municipis.

Al final de l'acte s'han lliurat els 9ns Premis Nacionals Special Olympics, entre els quals ha destacat el Premi d'Honor lliurat a títol pòstum a Francesc Martínez de Foix, impulsor de Special Olympics Catalunya.

La resta de premis han sigut:

Premi a la iniciativa solidària: Relats Solidaris.

Premi a la responsabilitat social: Bauhaus.

Premi al compromís solidari: Unió Esportiva Sant Andreu.

Premi al valor esportiu col·lectiu: Escola d’Educació Especial Crespinell de Terrassa.

Premi al valor esportiu individual femení a Soledad Esteve, de Caldes de Malavella.

Premi al valor esportiu individual masculí a Kilian Vera, de Barcelona.