Les fundacions del Barça, l'Athletic Club i el Betis se sumen a la lluita contra el tràfic de persones

Amb motiu del Dia Internacional de la Lluita contra el Tràfic de Persones, el 30 de juliol, les fundacions del Barça, l'Athletic Club i el Betis s'han unit per denunciar un problema tan greu com el tràfic de persones i portar a terme accions de suport a les víctimes.

Un clar exemple d'aquesta plaga social es va donar fa algunes setmanes quan els cossos de seguretat de l'Estat van poder alliberar en un municipi d'Andalusia uns quants nois d'origen sud-americà que havien estat víctima d'explotació sexual per part d'una xarxa de tràfic de persones. Tot ells havien arribat a Espanya enganyats per aquesta organització, que va mentir als seus pares prometent-los un futur al futbol formatiu per als seus fills en equips de la Lliga espanyola. Però un cop van arribar aquí, van ser retinguts i obligats a exercir la prostitució.

Per lluitar-hi, les entitats donaran suport a la feina que fa Nuevo Hogar Betania per ajudar les víctimes de tràfic de persones. L'objectiu d'aquesta cooperació és dur a terme accions de suport psicosocial i emocional, a més d'accions de prevenció, a través dels seus canals de comunicació, per evitar que més joves en siguin víctimes. "El Futbol Club Barcelona, l'Athletic Club de Bilbao, el Reial Betis i Nuevo Hogar Betania engeguen una campanya de sensibilització sobre aquest delicte que relaciona la població jove víctima del tràfic i el futbol: es vol conscienciar sobre la situació de les víctimes de tràfic de persones i promoure i protegir els seus drets", ha manifestat Begoña Arana, presidenta de Nuevo Hogar Betania.